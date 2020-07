Julieta Prandi, a corazón abierto

Los últimos años no fueron fáciles para la modelo y conductora Julieta Prandi. Tras diez años de relación con Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco, se divorció en medio de un escándalo mediático. Este incluyó acusaciones de violencia psicológica, engaños y sometimiento que decantaron en una denuncia por violencia familiar.

Hace semanas había anunciado que, tras varios meses de litigio, logró recuperar su hogar, pero que para poder volver a él debía reconstruirlo. Superada la situación, el año pasado, tras anunciar el fin de su relación, la modelo volvió a los medios. Retomó su carrera, que había quedado en un segundo plano. Hoy en día conduce en radio el ciclo Sarasa, y en la TV Pública, Festival Adentro, propuesta federal con música en vivo.

Curiosamente, en el mismo horario de su programa, se “clonó” para participar del ciclo nocturno de los sábados de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff (que es grabado previamente), donde se prestó a las clásicas consignas. En una de ellas terminó revelando una historia que jamás había contado. Todo comenzó cuando el conductor pidió que pasaran al punto de encuentro “los que tuvieron un golpe en la vida”. Entonces, Prandi pasó al frente y relató: “Esto para mí es un volver a nacer. He pasado por varias. Un golpe que me hizo crecer mucho fue a los 13 años. Yo estaba de novia hace un año. Él era mi primer amor. Él tenía unos años más que yo. Habíamos quedado en encontrarnos en Pinamar. Él iba para Villa Gesell.

Y, finalmente tuvo un accidente en la ruta y murió antes de llegar a verme. Volcó el auto con los amigos y salió despedido por la ventanilla. Esa historia me hizo crecer mucho. Él era mi primer novio. Falleció y fue una historia que tardó muchos años en cerrar y en curarse. Y en entenderse, justificarse. Me hizo crecer de golpe".

Pero esa dolorosa historia no fue la única declaración fuerte que hizo en la noche, porque la segunda llegó con la sección llamada “Frente a frente”, donde Oscar “el Negro” González Oro le lanzó una pregunta: “¿Cómo te imaginás de viejita?”. Entonces, ella describió: “Me imagino rodeada de mis hijos grandes, ya quizás padres, con mi amor, porque sé que va a llegar, y quizás un poco alejada de los medios, pero escribiendo”.

Pero no conforme con la respuesta, el periodista quiso ir más allá y con el aval del conductor repreguntó: “¿Le tenés miedo a la vejez, a perder la belleza que tenés?”. Y muy segura y plantada, la modelo aseguró: “No, quiero llegar a ser muy longeva, pero estos últimos años mi percepción de la vida y de lo prioritario cambió mucho y me elijo todos los días de mi vida y elijo ser feliz. Entonces, el trabajo me da felicidad por supuesto y sé que esto es un envase, pero yo soy mucho más que esto por eso no me da miedo a perderlo. Y mi objetivo en la vida es disfrutar lo mucho que no disfruté, poder ser feliz y disfrutar de los míos”.