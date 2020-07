Connie Ansaldi y una opinión que no pasó inadvertida

Es sabido que las famosas que viven de su figura se cuidan en las comidas, entrenan y llevan una vida saludable. Sin embargo, en el último tiempo cobraron protagonismo unos productos que se les echa a las comidas a fin de reducir los hidratos de carbono. Son muchas las figuras del espectáculo que aseguran que los consumen para mantenerse en forma.

Connie Ansaldi, la periodista que se encuentra alejada de la pantalla chica pero que es una fiel televidente, al notar la promoción de estos productos acudió a su perfil de Twitter donde disparó sin filtro: “Vengo a decir que yo no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas básicamente porque si no hacés dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona”. Y con divertida ironía cerró: “Les mando besos, la radio está buenísima”.

Su opinión no pasó inadvertida en las red social del pajarito donde cosechó varios likes, retweets y hasta un “te amo” de Yanina Latorre.