"Bake Off": eliminaron a Samanta y el campeón fue Damián

El concurso de cocina que buscaba encontrar al Gran Pastelero amateur fue un éxito indiscutido, pero una serie de irregularidades empañó su final.

Durante la semana, en las redes sociales habían difundido ciertos datos donde exponían a la finalista Samanta Casais con un emprendimiento familiar ¿Qué hay de malo en esto? El nombre del certamen es claro: "Gran pastelero amateur", lo que invalidaba a la joven para participar. De todas maneras, pudo llegar hasta la final sin que la producción se diera cuenta, hasta la masividad que tomó y luego el final que se mencionó anteriormente.

Más precisamente, Samanta tiene un pasado televisivo como cocinera en un canal informativo y una amplia trayectoria en el reconocido Café San Juan de San Telmo.

Anteriormente, las autoridades del programa habían anunciado a través de un comunicado oficial: “Nuestros equipos se encuentran llevando a cabo las averiguaciones tendientes a su verificación, como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación. En el caso de verificarse cualquier irregularidad, la eventual decisión será comunicada en la emisión del capítulo final”.

Tal es así, que el giro que parecía tomar el final del concurso, se dio en favor de lo que la mayoría quería: la descalificación de la participante y el merecido premio a Damián Pier Basile, quién fue justo ganador.

"Lo más justo es que quedes fuera de la competencia y no recibas el premio y el título de mejor pastelera amateur", sentenció Christophe. Por su parte, ella declaró: "La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí en las redes, pero eso no quita todo lo que viví en la carpa. Cometí un error, soy humana, y pido disculpas. No soy pastelera profesional, no estudie y no trabajé de eso. Mi conocimiento fue limitado, un emprendimiento pequeño, familiar".

Finalmente, a pesar de quedar empañado el final de la competición, el "bueno" de Damián pudo festejar: "Estoy contento con este reconocimiento, más allá que no fue la situación ideal. Estoy muy feliz. Sé que es un empujón enorme para mi futuro como pastelero, algo que tanto amo".