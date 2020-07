A solas con Pichu: “La gente necesita reírse”

Yayo en Sin Codificar, que se verá el próximo jueves 9 de julio a partir de las 23 desde PlateaNet, con entradas a precios promocionales, tiene a Pichu como uno de sus protagonistas. En exclusiva con diario Hoy, el comediante uruguayo habló sobre el evento, repasó su trayectoria y contó cómo vive este momento.

—¿Cómo estás atravesando la cuarentena?

—Son momentos complicados en los que creo que hay que unirse más con la familia. La vivo como todo el mundo y por suerte comencé con Alejandro Fantino en ESPN FC Show. Después ayudo en las tareas de la casa, hago compras, y en familia tratamos de ver alguna serie.

—¿Qué están viendo?

—Con mi señora Enemigos íntimos. Y con los chicos jugamos al Kahoot, más que nada los fines de semana.

—¿Estabas haciendo algo y la pandemia lo cortó?

—Ibamos a empezar con Sin codificar, con una escenografía increíble, una presentación buenísima. Por suerte ahora salió lo del espectáculo para streaming.

—¿No saben si vuelve Sin Codificar?

—No sé nada, desde la última vez que se paró, no tuve novedades.

—La gente necesita humor en estos momentos, así que muy bien lo del espectáculo…

—Sí, porque nos preguntaban y nos dejaban comentarios, eso te llega al corazón y apareció la chance. Nos juntamos, la propuesta se la hicieron a Yayo y él abrió la posibilidad de sumarnos. Si bien cada uno va a estar en su casa, buscaremos recuperar nuestros personajes, pero no voy a adelantar mucho porque pierde la gracia.

—¿Te gusta estar en contacto con el deporte y la actualidad?

—Sí, siempre he sido fanático del fútbol y trabajar en ESPN es un lujo. Es algo distendido, podemos contar anécdotas; la gente necesita reírse con eso y con chistes.

—¿Es difícil hacer humor en medio de este contexto?

—No, porque nuestro humor es naif, liviano, hasta infantil, más por Los Rebos. Sin codificar cumplió casi 11 años, así que el humor viene por ahí, somos Los Rebos en contraste a las tribus de floggers y emos de esa época. Conectamos con la tribuna, le pedí a Javier Fernández, que lo hacía en la radio, si me prestaba el “es muy bueno”, y con eso jugamos.

— ¿Cómo fueron los primeros pasos en Argentina?

—Vine en 1998 a hacer Videomatch. No fue fácil, fue casi empezar de cero acá, me conocían algunos productores por cámaras sorpresa que se hicieron en Uruguay, y por suerte muchos me dieron una mano.

—¿Qué recuerdos tenés de tu paso por Celebrity Splash?

—Acepté porque me parecía que estaba bueno, pero ahí en el trampolín era terrible, algunos lloraban. Tenías que entrenar de verdad, era riesgoso, no te podés tirar así nomás. Saqué mucho de positivo, y entendí que todo está en la mente.

—Ahora dicen que vuelve el Cantando…

—Sí, me invitaron, pero yo ya tengo algo para hacer que no puedo revelar. También me gustó mucho hacer Tu cara me suena.

—Había más producción ahí para imitar como hacés en Sin Codificar…

—Pero en Sin Codificar es más caricatura, en Tu cara lo tenías que hacer en serio. Con desafíos como hacer de Lionel Richie ó Elvis Costello, por ejemplo. Fue una experiencia muy enriquecedora.