Jon Bon Jovi y su amorosa historia

Es reconocido por su trabajo como cantante y compositor alrededor de todo el globo terráqueo. Además, se casó con su novia de la escuela secundaria y aún permanecen juntos. En la actualidad fundaron una familia con cuatro hijos que ya son universitarios y se llaman Estefanía, Jesse, Jake y Romeo.

Por otro lado, también la familia está en la cresta de la ola porque uno de sus integrantes, más precisamente el tercer heredero del cantante está de novio con la estrella de la serie de ciencia ficción Stranger Things, Millie Bobby Brown y se van a casar tal como lo anunciaron el verano pasado en una postal que los muestra juntos y el epígrafe rezaba: “Ya te he amado durante tres veranos, cariño, pero ahora lo quiero todos”. Todos felicitaron a la feliz pareja y están muy emocionados.

Volviendo a la historia del cantante, en los 60 un barbero de nombre John Francis y una modelo llamada Carol le dieron el inicio a esta familia con la llegada del primer heredero llamado Jon. Así el chico se mostró entusiasta con la música y tomó este camino donde siempre fue apoyado por su familia.

Al llegar a la segunda juventud, Jon fundó su grupo homónimo y casi diez años más tarde llegaban las creces con su disco. Luego llegaron la fama y la popularidad gracias a los hits You give love a bad name y Living on a prayer. Además, estaba acompañado por la novia de toda la vida, Dorothea ­Hurley que ya se había convertido en su esposa.

La boda fue repentina en Las Vegas, estaba allí por la gira de las canciones, se lo propuso, ella aceptó y así lo hicieron, Todo sucedió con mucha magia y amor. Luego se fueron a recorrer todos los estados de Estados Unidos mientras su abultada agenda así se lo permitió.

Sin embargo, todo marchaba viento en popa, pero una crisis lo puso sobre el tapete al músico porque colapsó por estrés, tenía ansiedad, depresión y estuvo internado un largo tiempo, Luego comenzó un tratamiento y pudo salir a flote.

Con una familia enorme, todos los hijos fueron criados con mucho amor, les inculcan los valores y la libertad para poder llevarlos a cabo.

Respecto a su clan, el hombre supo declarar al medio gráfico The Big Issue sobre su familia: “Lo mejor que he hecho en la vida ha sido tener a mis hijos. El nacimiento de los humanos que he ayudado a crear es, probablemente, la cosa más grande e increíble que he podido lograr. Es lo más cerca que puedes estar de tocar la mano de Dios. Mi familia siempre es lo más importante”.

Además, recalcó sobre los momentos más difíciles: “Nos hemos enfocado en poner a la familia en primer lugar y asegurarnos que nuestra gente esté bien”.

Con los chicos crecidos, los hijos del cantante están súper bien. La más grande trabaja como camarógrafo de televisión, el segundo tiene una bodega de vinos rosados, el tercero está por casarse y el cuarto aún se encuentra en pleno proceso de estudios.

Nacido y criado en New Jersey, el hombre está en su mejor momento mientras disfruta de sus logros cosechados. Además, a sus 61 años está en un excelente estado físico y se encuentra junto a su amor de toda la vida. Es decir, la pareja se conoció cuando ­cursaba sus estudios en la secundaria de Parlin y así empezaron a salir a los 13 años.

Vale mencionar que, en una crisis donde estuvieron separados, el hombre estuvo en relación con Diane Lane, pero esto quedó en el pasado y la pareja volvió a reconciliarse.

Además del amor, se han unido para llevar a cabo una serie de campañas solidarias donde ayudan a los que más lo necesitan. Tienen un restaurante llamado Soul Kitchen donde todos los que concurren si no pudieran pagar, tienen que ayudar o hacer tareas, entre otros.

El hombre tiene una dieta centrada y corre todos los días para mantenerse en forma.