José Cicala estrena Lennons

Lennons es la nueva película del inquieto José Cicala, un relato absurdo y entretenido que tiene a Gastón Pauls en un rol central. Hablamos con Cicala antes del estreno de este relato que ya está en cines.

—¿De dónde surgen las ideas para tus películas? A lo mejor a veces hay muchas cosas que parecen que son tan espontáneas y naturales.

—A mí me encanta ir a Disney. Me encanta, disfruto ir a Disney y de repente que me sorprendan y que empiezan a pasar cosas. Cuando empecé a hacer revista Miradas, de repente decía bueno, Walking Dead, tengo Adrián Suar entonces le armaba todo un circuito, un recorrido donde tenía 20 actores que sabían que cuando pasaba tal cosa ya estaba en el modo que necesitábamos. Se percibe la improvisación, por un lado. Siempre hay cosas de improvisación porque surgen, porque de repente te llama alguien y te dice que quiere sumarse, pero definitivamente nuestra manera de trabajar en cine es bastante atípica. Vos entrás ahora acá, estás como en nuestra cocina, ahí tenemos once proyectos en proceso, de esos once proyectos, que quizás uno ocurra. De hecho hay uno que iba a ser anterior a Encantador, que Encantador ya se filmó y ya la tengo terminada se va a estrenar en marzo o abril. Estaba Reencuentro con el diablo, y Reencuentro sigue estando ahí, pero Encantador la pasó por encima y se filmó. Bueno, eso que quiere decir que más allá de eso nosotros vamos trabajando en paralelo en montón de cosas que van surgiendo, vamos armando todo el vestuario, vamos armando todo lo que es el arte, vamos buscando las locaciones, vamos negociando, tratando de tener todo lo mejor para nuestra película sin gastar plata porque son producciones independientes entonces. Tuve gratis toda la Usina del arte, todo el edificio, a cambio Gabriel Machado y yo fuimos a dar unas charlas, participamos, fuimos jurados y tuvimos toda esa instalación. Que si ves y necesito esto lo tengo que tener por una película y decís bueno, te vas a gastar 20 palos en todos esos lugares, entonces todo ese sacrificio que se hace para quizás después potencializar y gastar la plata donde realmente la tenés que gastar en una cámara, en un lente, en una steady, en una grúa, cosas que quizá no es tan fácil acceder y no hay forma de conseguir, entonces ese es nuestro objetivo. Pero definitivamente tener el rato de poder salir a jugar, a divertirse, a pasarla bien es lo que siento en todas las pelis.