La palabra de Majo Favarón

La esposa de Aníbal Lotocki, Majo Favarón, brindó unas palabras a LAM para hablar sobre la causa de mala praxis que se le anexaría a su esposo que oficia como el cirujano plástico de las famosas.

Sobre la causa que se le endilga a su esposo, mencionó: “Estamos juntos. Son momentos muy difíciles, pero lo estamos transitando. Nosotros confiamos en que hicimos las cosas bien independientemente de que mucha gente no lo crea. Aníbal siempre hizo las cosas bien y por eso los jueces lo tuvieron en cuenta frente a estos dos pedidos de detenciones que rechazaron”.

Por otro lado, afirmó sobre la chance que haya una condena estable y que recaiga sobre su esposo: “Aníbal no está preparado para ir preso”. Asimismo ultimó: “No nos vamos a ir del país. Aníbal no puede salir del país, no tiene pasaporte, está retenido en un Juzgado, no tenemos visa. Ni a otra provincia porque tiene a sus hijos en Buenos Aires y es bastante presente, los lleva a sus actividades durante la semana, al médico, a terapia”.