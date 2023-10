Novedades en la causa por la denuncia de Fernanda Callejón contra su ex

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto están separados hace rato. Más precisamente desde julio de 2022. Y desde aquel momento que la cosa entre ellos fue escalando más y más. Hasta llegar a acusaciones de la actriz contra su ex de golpeador, lo que desató una verdadera guerra entre ellos más allá del divorcio. Así las cosas, ayer Callejón tenía que presentarse a una pericia psiquiátrica en el juzgado de Campana y se ausentó. La periodista Karina Iavícoli desde Intrusos (América TV) dio detalles. “Los motivos hasta ahora se desconocen, pero lo que podemos suponer es que no tiene abogado hasta el momento”. Y agregó: “No le cabe sólo la pericia psiquiátrica a Callejón, sino que también en días le toca ir a Diotto, que puede ir solo o acompañado por la Dra. Elba Marcovecchio que es su abogada”. Según lo informado por la periodista, estas presentaciones judiciales serían las últimas para que se resuelva esta situación. De no ser así, la próxima instancia sería la de juicio. Vale señalar que Callejón y Diotto han tenido ya, unos meses atrás, otras instancias de mediación, donde cada uno desde su parte, presentó distintos testigos y testimonios. Iavícoli expresó que, según la información judicial que trascendió, la defensa de María Fernanda es un poco más endeble que la de Diotto. Habrá que esperar unas semanas para ver cómo sigue la causa y si finalmente se resuelve en breve o ya directamente en un juicio.