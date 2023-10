El nuevo look de Christian Nodal

El cantante Christian Nodal se enamoró de la cantante Cazzu y ambos eligieron instalarse en Argentina para vivir juntos y además le dieron la bienvenida a su primera hija. Ahora quiere cambiar su apariencia y decidió eliminar los tatuajes que había hecho en su rostro por lo que sus facciones se muestran más plenas y claras. En un programa donde dio una entrevista a un medio de comunicación colombiano afirmó que se quitó los tatuajes de la cara por el nacimiento de su hija: “Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. También aseveró que lo hizo mediante un tratamiento a láser para que su rostro quede sin marcas.