Los rumores de un nuevo romance de Jesica Cirio

Claramente, no son días tranquilos o calmos para Jesica Cirio. Ocurre que el escándalo que se generó tras que se conocieran las fotos de su ex Martín Insaurralde junto a la modelo e influencer Sofía Clerici, hace que ella, de algún modo, también esté en el centro de la escena.

Así las cosas, acaban de correr fuertes rumores de que estaría iniciando un nuevo romance. Quien dio a conocer esta bomba y novedad fue la periodista Mariana Brey en Socios del espectáculo (El trece). Allí expresó: “Estaría de novia con un chico desde hace algún tiempo, tampoco tanto. Se llama Elías según me cuentan”. Y amplió un poco más, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual del ex marido de Cirio. Esta nueva pareja “la cuida mucho, la quiere, la trata bien. Está muy enamorado y entiendo que ella también de él. Me dijeron que es re fachero, tiene 40 años y que se llevan bárbaro”.

Vale señalar que Cirio y Martín Insaurralde se separaron hace un par de meses, aunque los rumores indicarían que ellos ya estaban separados desde comienzos de año. Además de ello, también circulan los rumores respecto al futuro laboral de ella. Ella se encuentra al frente de La Peña de Morfi (Telefe) y desde la señal podrían llegar a tomar la decisión de que se ausentara por algunos programas, para tratar de evitar males mayores. Ocurre que en medio de todo el escándalo, según informó la periodista Mercedes Ninci, ella también figura en la denuncia por supuesto lavado de dinero. Ninci detalló: “La mediática fue denunciada junto al ex jefe de Gabinete luego que trascendiera un supuesto arreglo extrajudicial tras el divorcio en el que habría cobrado 20 millones de dólares”.

Así las cosas, ayer al mediodía se conoció que el abogado que la representará será, ni más ni menos, que el mediático Fernando Burlando. Y el fiscal de la causa Eduardo Taiano aceptó al letrado en el expediente.