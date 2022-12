José María Muscari: “Siempre que escribo aparecen mi abuela, mis tías, mi madre”

El próximo 22 de diciembre, la obra performática titulada Sex debuta en la plaza teatral de Carlos Paz, Córdoba, junto a nuevas incorporaciones tales como Iliana Calabró y Juan Palomino. Además de llevar Perdida mente, el éxito de la calle Corrientes a Mar del Plata, diario Hoy habló con José María Muscari para saber más detalles de todo lo que se viene para este momento.

—¿Cómo hacés para seguir creando tantos proyectos pero además estar en todos lados?

—Con una agenda organizada y buenos equipos y también no descuidando mi deseo y lo que tengo ganas de hacer, la verdad es que cada cosa que hago, son las que quiero hacer, me encanta poder ir, por ejemplo, a Mar del Plata con Perdida mente, una obra que amo tanto, con la que me identifico tanto, que me conmueve tanto, que me da tanto orgullo, que todas las semanas quiero ir a verla al teatro, que invito a periodistas para que la vean, a amigos, familia, a la gente, y eso no te pasa siempre.

—¿Cuál es el secreto del éxito de Perdida mente?

—Creo que el elenco, porque cada una de ellas podrían encabezar por sí solas una obra en la calle Corrientes, y además el tema, que creo que sensibiliza, además de hacerte reir, y que en lo general no es un tema que uno piensa, y eso garpa un montón. Uno no encuentra la razón del fenómeno de un éxito, acá llevamos un año y tres meses de funciones y ahora nos vamos al Teatro Atlas de Mar del Plata, que es enorme, y yo estoy muy agradecido.

—¿Quiénes fueron los referentes para la obra?

—Siempre que escribo aparecen mi abuela, mis tías, mi madre, pero no porque alguno reproduzca sus características, sino porque siento que, de alguna manera, ellas fueron nutriendo lo que soy en mi vida, pregnan lo que hoy en, por ejemplo, Perdida mente, sucede. Si bien Karina K, una de las protagonistas, compone el personaje de una manera muy cercana a mi madre representa otras cosas.

—¿La conoció?

—Sí, y por suerte tuvo la influencia de manera muy cercana.