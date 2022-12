Jane Fonda anunció que su enfermedad está en remisión

Fue hace poco más de tres meses que el ámbito actoral de todo el mundo se vio sacudido por la noticia dada a conocer por la propia actriz. En aquel anuncio informaba que le habían diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

“Este es un cáncer muy tratable, el 80% de las personas sobreviven, entonces me siento muy afortunada. El cáncer es un profesor y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará”, decía en aquel mensaje. Y agregaba, reflexiva: “También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y esto no está bien”.

Pues bien, hace apenas horas y a través de sus redes sociales y de su blog oficial dio a conocer la buena nueva alrededor de su salud. Comenzó el comunicado con el mensaje: “Es el mejor regalo de cumpleaños”. Es que el próximo 21 de diciembre ella cumple 85 años. Para luego informar que la enfermedad que padece está en remisión. “La semana pasada, mi oncólogo me informó que mi cáncer está en remisión y que por eso puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada... Les agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que esa buena energía jugó un papel importante. Estoy especialmente feliz porque mientras mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, con solo unos días de cansancio, la última sesión fue muy dura y duró dos semanas” reveló ella, en un sentido mensaje. Y añadió: “Los efectos desaparecieron justo cuando viajé a Washington para participar de el primer Viernes de Simulacro de Incendio. Gracias a Dios, eso me mantuve ocupada durante toda la semana”.

La actriz de ochenta y cuatro años, ganadora del Óscar en dos ocasiones, ha ido compartiendo a través de sus redes novedades respecto a su enfermedad y cómo la está atravesando. Es más, hace poco brindó una entrevista en el programa Entertinment Tonight donde habló sin pruritos sobre el tema. Allí dijo: “Cuando llegás a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti, que es más que el que queda por delante. Es sencillamente ser realista. No tengo miedo a irme, estoy lista, he tenido una vida maravillosa. No es que me quiera ir, pero soy consciente de que será más pronto que tarde que eso ocurra”.

Además, durante todo este tiempo la actriz se ha mantenido tan activa como siempre. Desde hace un buen tiempo es una reconocida activista por el medio ambiente y no dejó de asistir a la primera manifestación presencial de Fire Drill Fridays, el proyecto que encabeza con el que pretende llamar la atención sobre el cambio climático. Por otro lado, terminó de rodar 80 for Brady, conducido y protagonizado por el jugador de fútbol americano Tom Brady.

En esta última entrevista también declaró: “Cuando estás a punto de cumplir 85 años, el mantra cuando hacés ejercicios es ir despacio. Lo importante es mantener la movilidad y la flexibilidad”. La novedad que ha dado a conocer ha puesto muy felices a sus seguidores y fanáticos del todo el mundo. Solo resta esperar al estreno para verla tan radiante como siempre.