Las confesiones de Selena Gómez

De forma reciente, una cuenta de TikTok publicó un video que muestra a Selena Gomez muy delgada, el cual data de otros momentos de su vida (cuando salía con Justin Bieber). El dueño de la cuenta acompañó las imágenes con un título de mal gusto: “La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando salía con Justin”.

Al finalizar la producción de este usuario anónimo puede verse un comentario de una seguidora que la apoya de forma incondicional: “Justin Bieber realmente lo arruinó. Ninguna chica debería sentir que no es suficiente. Te amo, Selena”. Por ese entonces, la cantante y actriz asumía que su novio estaba interesado en modelos o famosas y no en su existencia que era absolutamente normal. Ante esta entrega, la productora publicó una imagen de la cara triste y desató toda una serie de teorías que comprueban que no fue de su agrado. Algunos usuarios dijeron que no estaba de acuerdo, otros que expresaba una verdad, tal como sucede siempre en el universo digital.

Recordemos que en el documental My mind and me, la mujer reveló cómo fue atravesar una enfermedad congénita, el estrés y los episodios de ansiedad. Además, estuvo muy exigida en lo que refiere a su imagen física. Allí brindó los detalles de la presión como secuela de la exposición mediática que tuvo su relacióm amorosa. Esta duró menos de una década pero se mantuvo a flote con una gran intensidad. Durante ese tiempo tuvieron idas y vueltas pero siempre volvieron a elegirse. Ahora, Justin Bieber conoció a una modelo llamada Hailey, se casaron y atraviesan una buena relación amorosa.

Por último, este video de TikTok tiene más de 6 millones de visualizaciones y comentarios tanto a favor como en contra de los contenidos.