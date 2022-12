El nuevo amor de Dua Lipa

Con esfuerzo y perseverancia, la cantante Dua Lipa construyó una carrera profesional cuyos éxitos llegaron a los primeros puestos de los rankings mundiales. Además, hizo una gira internacional que la llevó a recorrer el globo terráqueo con conciertos exclusivos y entradas agotadas. De esta manera, la intérprete del hit One kiss termina un año a puro éxito pero también a puro amor, porque estaría saliendo con un cantante estadounidense llamado Jack Harlow.

Estos tortolitos se conocieron en noviembre y fueron vistos en muchos eventos públicos acompañados por otras celebridades. Incluso fueron filmados por otros concurrentes que subieron fotos del romance del año.

Transitando sus abultadas agendas, estas jóvenes estrellas se comunican mediante redes sociales aunque también decidieron posponer ciertos compromisos para poder mantener a flote la relación y tener cierta frecuencia.

Para estas ocasiones intentan salir por puertas diferentes para distraer a los reporteros y paparazzis. Vale mencionar que la diva del pop salió unos años con Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella, aunque la ruptura se dio en diciembre pasado.

Desde ese momento, la cantante quiso cambiar la estrategia sobre su vida personal entonces comenzó a trabajar en un perfil estricto y bajo. Asimismo eliminó los comentarios en las publicaciones de sus redes sociales.

Por último, recordemos que Jackman Thomas Harlow (más conocido como Jack Harlow) nació en Estados Unidos, tiene veinticuatro años, y trabaja como compositor, cantante, rapero y productor discográfico con notable éxito. Ha sido galardonado con nominaciones a los premios Grammy.

Su carrera profesional comenzó allá por el 2011 pero debió tener insistencia y esfuerzo en una industria por demás cruel para conseguir su primer éxito que vino de la mano de What’s poppin, una producción musical que se hizo viral en la red social TikTok.

Por último, en mayo pasado logró estrenar su segundo trabajo discográfico titulado Come home the kids miss you que incluye un tema con el nombre de su nueva novia.

Los inicios

Nacida en Londres, Dua Lipa llegó a la fama gracias a una versión de Joss Stone que hizo en las redes sociales. Tiempo después, conoció a su mánager Ben Mawson, que le consiguió una gran posibilidad para firmar un contrato y así grabar su primer éxito. Luego llegó la posibilidad de su álbum homónimo. Acaparó millones de seguidores en sus redes sociales que, por ese entonces, eran manejadas por ella, y gracias al éxito New rules fue disparada como heroína del pop. Hizo colaboraciones con artistas como Calvin Harris, Martin Garrix y Mark Ronson.

Con el paso del tiempo, fundó una organización civil llamada Sunny Hill que apoya a las clases más desprotegidas y lucha contra las injusticias de la inmigración. Como modelo, ha protagonizado campañas de jeans y de perfumes internacionales.