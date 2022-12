Wanda y L-Gante, entregados al amor

A los besos y apasionadamente. Así se los vio a Wanda Nara y L-Gante en lo que fueron las primeras imágenes que confirman el amor entre ambos. Se dieron a conocer durante el transcurso del día martes, pero eran del lunes a la noche: allí, in fraganti y a la salida de un conocido restorán de la costanera de Buenos Aires, se vio cómo se entregaban a los besos y las caricias dentro del auto.

Finalmente, alrededor de uno de los romances del año, empieza ya a escribirse otra historia. Quedan lejos las idas y vueltas, los rumores, los dimes y diretes que orbitaron alrededor de Wanda, Elián (el nombre real de L-Gante) y Mauro Icardi. Tanto que él ya compartió lo que serían las primeras imágenes oficiales del flamante romance: vieron juntos el partido que Argentina le ganó a Croacia por las semifinales del Mundial de Catar. No solo eso, él aprovechó para presentarle su pequeña hija Jamaica a Wanda.

En las fotos compartidas, primero se los ve a ellos dos bien juntos -él dejó una inscripción con el nombre de ella junto a un corazón- y en la otra ya aparece Jamaica que, al igual que su padre, lleva puesta una camiseta de la Selección.

Pero no fue solo alegría ya que desde ambas partes hay terceros implicados y se hacen notar. Por el lado de L-Gante su ex, la influencer Tamara Báez, subió una storie a su IG donde quiso dejar en evidencia a L-Gante. Compartió una captura de pantalla de una conversación donde el cantante le decía que podía pasar a verla. La imagen llevaba el mensaje de Tamara: “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. Dos besitos porque tres, mucha plata”. Y por si fuera poco, ella lo acusó de haberse llevado a la pequeña sin permiso.

Pues bien, las esquirlas llegaron más lejos, porque según trascendió en algunos medios televisivos, el ahora confirmado ex de Wanda, Mauro Icardi, le habría escrito ni bien se conocieron las imágenes de Wanda y L-Gante, al enterarse lo de la cena entre ellos, ya no en la clandestinidad sino a la luz del público En ese mensaje le habría reprochado que no estaba con sus hijos.

Otro de los que se manifestó fue el hermano de Icardi, Guido. En sus redes posteó imágenes de Wanda junto a la palabra “asco” y “qué asco de ser vivo”.

Así las cosas, los tortolitos parecen hacer oídos sordos a lo que se dice más allá y están disfrutando las mieles de los primeros días de su confirmadísimo amor oficializado.