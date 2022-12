Prince, el galán del pop

Dueño de una impronta andrógina y un talento innegable para la música y la innovación constante, Prince construyó su carrera profesional con notable éxito, para luego amasar una fortuna inmensa gracias a sus temas, que se volvieron himnos del pop. Seductor y carismático, su vida privada era una incógnita pero siempre supo mostrarse con divas y colegas con las que vivió amores intensos y furtivos.

Su estética era versátil, no binaria, usaba maquillaje, elegía la ropa ajustada y profesaba la fe como testigo de Jehová. Su primer noviazgo formal se dio en los años 90, cuando Mayte García, una fanática suya, ingresó a su camarín después de un concierto en Los Ángeles y el flechazo fue inminente,

Cuando García cumplió los 22 años, pasaron por el altar en una ceremonia breve. Este matrimonio duró cinco años y ella fue su musa para la canción The most beautiful girl in the world. Lamentablemente, la pareja sufrió la pérdida de dos embarazos y cayó en una profunda tristeza, derivando en la ruptura.

Luego, el músico conocería a Manuela Testolini en una fundación de caridad: él tenía 43 años y ella 24. Se casaron también pero luego las diferencias fueron notorias, por lo que llegó el divorcio, aunque continuaron siendo amigos.

Entre ambos matrimonios, el galán del pop entabló un vínculo con Sheila Escovedo, una percusionista (ahijada de Tito Puente). Si bien se engancharon en una gira por el viejo continente, no fue hasta la vuelta a Estados Unidos que comenzaron a salir. Entre medio, hubieron promesas de amor, casamiento y producciones conjuntas. Sin embargo todo quedó en la nada salvo un disco solista que ella lanzó titulado The glamorous life.

Otra de sus parejas fue Denise Mathews que el fallecido artista conoció en una entrega de premios. Juntos produjeron un grupo pop que la convertiría en estrella: Vanity 6, que tuvo buenas críticas en general. Del mismo modo, el intérprete mantuvo un fuerte romance con Madonna en 1985, cuando trabajaron en el disco Like a prayer y la canción Love song. Además jugaban a tener intercambios irónicos hasta que en los 90 pusieron un manto de paz para retomar su amistad.

La figura de Baywatch y protagonista de las revistas eróticas del momento, por ejemplo de Playboy, Carmen Electra, encandiló a Prince, salieron y comenzaron una rápida convivencia. Tal como sucedió con sus amores anteriores, él la alentó a que se abocara a la música. Así lanzaron un disco con ella como figura solista que no tuvo una buena recepción. La vida bajo el mismo techo no era fácil, porque él estaba entregado de lleno a su trabajo y se pasaba gran parte del día en su estudio de grabación, dejándola sola. Es por eso que decidió dejarlo y la reacción de Prince fue escribir y lanzar el tema I hate you.

Todas lo recordaron con mucho cariño al momento de su desaparición física y las rencillas quedaron en el pasado.