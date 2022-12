Las vivencias de Meghan Markle

El príncipe Harry estuvo desde siempre ante la mirada atenta del universo entero, pues es heredero de Lady Di y el Príncipe Carlos de Inglaterra.

Al terminar su carrera como militar, conoció a la actriz canadiense Meghan Markle y el flechazo fue inminente. Tiempo después empezaron a salir e iniciaron un noviazgo formal. Cuando decidieron pasar por el altar, ella debió pensar cuáles eran sus expectativas y objetivos, ya que no podía continuar con su carrera artística.

Tras la boda, la mujer quedó encinta de su primer hijo llamado Archie y junto a su esposo decidió que renunciarían a la nobleza inglesa. De esta manera, se instalaron en Estados Unidos e iniciaron una nueva vida como productores audiovisuales.

Ahora estrenaron su nueva serie, en la que revelan las miserias y el detrás de escena que les tocó vivir, lo que trajo consecuencias severas en sus vínculos con la monarquía. En la última entrega, Meghan advirtió que desde la casa real estaban inventando rumores en su contra para cuidar a los otros integrantes, y confesó que fue discriminada por pertenecer a una familia de afroamericanos. Con tan solo un minuto para exponer sus ideas, la mujer dejó expuesto todo lo sucedido, generó una gran controversia y luego continuó con otros relatos sobre la misma temática.

Hasta el momento, los otros integrantes no asumieron ninguna culpa. Por su parte, la abogada de esta pareja, Jenny Afia, declaró en este documental: “Hubo un tipo de guerra real contra Meghan, y ciertamente he visto evidencia de los informes negativos del Palacio contra Harry y Meghan para adaptarse a las agendas de otras personas”. También hizo hincapié en el acoso mediático, mostrando una serie de titulares donde la mostraban como frívola y manipuladora como pruebas. Después tuvo lugar el testimonio de Lucy Fraser, una amiga íntima de la duquesa de Sussex, que defendió su buen nombre: “Meg se convirtió en el chivo expiatorio del Palacio, ellos alimentaban historias, fueran ciertas o no, para evitar que se publicaran cosas menos favorables”.

Ahora la pareja está abocada a la crianza de sus hijos, Archie y Lily Diana, en Estados Unidos donde se desempeñan como escritores. Por otro lado, cada tanto, deben hacerse presentes en eventos reales, como sucedió en el funeral de Isabel o como será en mayo, cuando el Príncipe Carlos asuma como rey acompañado por su nueva esposa, Camila Parker Bowles.

Por último, el príncipe William, el hermano mayor de Harry, asegura que no permitirá que nadie ensucie el honor de su familia, por lo que no descarta tomar acciones legales según los contenidos de los capítulos venideros. Cabe recordar que la serie fue producida por una plataforma digital de alcance internacional.