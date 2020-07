José Ramón Novoa estrena película en Cinear

José Ramón Novoa llega a Cinear hoy a las 20 con Un lugar lejano. En diálogo con diario Hoy, cuenta cómo vive el estreno y cómo eligió a Marcela Kloosterboer.

“A Marcela la seleccione revisando trabajos de varias actrices jóvenes argentinas y me llamo mucho la atención en Roma, de Adolfo Aristarain. El trabajo con ella fue sumamente agradable, siempre hablamos de hacer otra película juntos. Marcela es supremamente profesional y entregada al trabajo y muy eficaz y receptiva. Los ensayos fueron de descubrimiento y luego el rodaje un gran disfrute. Cuando me dijeron que estaría en Cinear me dio alegría pensar que finalmente encontraría su público en Argentina. Voy a brindar por ello, en confinamiento pandémico”.