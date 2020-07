Floppy Tesouro: “Estoy feliz de integrar el Cantando 2020”

Dueña de un carisma absoluto y una figura privilegiada, Floppy Tesouro se desempeñó como actriz en teatro y televisión. Además, tiene una carrera como modelo publicitaria.

En el presente, la artista se encuentra en los ensayos finales para participar del Cantando 2020 junto a otras figuras de renombre pertenecientes a la farándula vernácula.

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, la intérprete se expresó sobre los proyectos pendientes y su recorrido profesional. También, habló de la intimidad familiar en plena pandemia, la crianza de su pequeña hija y la reconciliación con su esposo tras una crisis que quedó en el pasado.

—¿Qué sensaciones transitás en las vísperas del show de canto?

—Estoy feliz de integrar el Cantando 2020. Me apasiona cantar desde muy chica. Es un desafío desde lo personal porque implica mostrar una veta artística. Lo hice en otras oportunidades y pude llegar a la semifinal del certamen. En ese sentido, tuve las oportunidades de grabar mi disco, que otros productores se acercaran con propuestas para generar contenidos. Sin embargo en ese momento estaba enfocada en otros temas laborales, soy muy estructurada en ello. Creo que este es un momento donde daré todo en la pista para ganar este concurso. La realidad es que es algo que laboralmente abre un panorama. Estoy contenta por los ensayos que ocurren vía Zoom pues hay que adecuarse a las circunstancias. La verdad es que estamos muy contentos y vamos a romperla.

—A lo largo de tu trayectoria recorriste la TV, y el teatro, ¿te quedó alguna cuenta pendiente?

—Hice 7 temporadas teatrales en Villa Carlos Paz, un reemplazo en Mar del Plata y desde mis 15 años tuve diversos trabajos en la pantalla chica. Amo a los dos porque me apasionan. Sobre las tablas, tenes el contacto directo con la gente, y el aplauso en el momento, te eriza la piel. Son dos cosas que adoro. Me encantaría hacer cine, esa es la verdad. Es algo que no llegó como propuesta, pero si sucediera, no lo dudaría en hacer. Es como lo que me falta en relación a lo artístico.

—¿De qué manera transitás este momento tan inusual para toda la humanidad?

—La pandemia la pasamos en familia. Estuvimos varados en Miami por dos meses y medio. Gracias a Dios pudimos regresar, estamos en casa y llevándola de la mejor manera posible. El encierro no es fácil para los grandes, imagínate cuando hay niños en la casa. Junto a mi hija Morea jugamos y disfrutamos. Vamos a la terraza, me imita, actúa, canta, baila y entiende perfectamente cuál es la profesión de su mamá. Tiene muchos dotes, tanto Moria (Casán) como yo creemos que puede ser una artista total.

—Tras una breve crisis, te reconciliaste con tu esposo, ¿cómo sigue ese presente?

—La casa está en orden. Hemos tenido un impasse de 3 meses pero nos volvimos a elegir. En plena reconciliación, íbamos a comer a las luces de las velas pero llegó la pandemia, lo cual regresa a la rutina a cualquier pareja. Hay que buscarle la vuelta y por suerte estamos bien.

Las vísperas más esperadas

El mundo atraviesa un momento inusual debido a la pandemia. La vida debió adaptarse a un universo con su tiempo puertas adentro así como también la grilla de las emisoras televisivas.

Es por ello que El 13 apostó a una renovada vuelta del Cantando 2020. Este es el popular certamen donde 20 parejas compuestas por un famoso y un soñador realizarán un desempeño artístico. Ellos interpretarán temas de otros autores y competirán a diario.

El ciclo, que empieza el próximo lunes, estará conducido por dos personajes con una vasta trayectoria como lo son el periodista de espectáculos Ángel De Brito y la bailarina Laurita Fernández. Por su parte, el jurado estelar estará compuesto por Moria Casán, el dramaturgo y productor teatral Pepe Cibrián Campoy, Nacha Guevara y la cantante de música tropical “La Princesita” Karina.