Juan Baldana: “El cine también es político”

El realizador Juan Baldana presenta Desequilibrados, protagonizada por Miguel Di Lemme y que analiza desde la ficción modos de producción y hábitos, la obra de Silvio Gesell, en medio de la situación pandémica. Diario Hoy habló con él para conocer detalles del estreno.

—¿Cómo surge la idea de la película?

—Necesitaba contar lo que estaba pasando en un contexto absolutamente nuevo en nuestras vidas y sumamente extraño a raíz de la invasión Covid-19. Sentía que esta vez, el rebaño de la humanidad estaba más perdido que nunca y quienes comandan el circo no sabían qué hacer, sobre todo los medios de comunicación que hoy en su mayoría se alimentan de ese coliseo necesitado de poder y dinero. El cine es otra cosa, y me resultaba necesario contar desde otro punto de vista lo que estaba pasando.

—¿Cómo llegaste a la obra de Silvio Gesell?

—Yo no conocía nada de su historia, como muchos argentinos no lo saben tampoco. Quedé impactado con sus ideas innovadoras a principios del 1900, su objetivo de establecer una economía sin desocupación, usura, explotación y daño ecológico todavía son muy actuales. Me hablaron de Carlos Louge, la persona que más sabe en el mundo sobre este pensador argentino-alemán más conocido en Europa que en nuestro país. Y nos pusimos a trabajar en lo que hoy es Desequilibrados. Sin ellos no podría haber escrito este guion.

—¿Cuándo decidiste que ibas a fusionar sus ideas en un relato de ficción?

—Antes de escribir Los del suelo, estaba con una idea de ficción relacionada al trueque y un anarquista como protagonista. En ese entonces me influenciaba con el libro El futuro del dinero, de Bernard Lieater como referencia para lo que estaba escribiendo, hasta que llegó a mis manos Monte madre, novela de Jorge Miceli. Fue ahí donde decidí abandonar el proyecto y contar directamente la historia de Remo Vénica e Irmina Kleiner. Más de una década después quise retomar algo de esa idea primaria que postergué en su momento. Al conocer la historia de Silvio Gesell sentí que era necesario transmitir a las nuevas generaciones su pensamiento vanguardista y más al comprobar que en el día de hoy, sus ideas se llevan a cabo en varias partes del mundo. El cine también es político.

Más estrenos

VIVIR SU VIDA

Clásico de Jean-Luc Godard que llega en versión remasterizada al Cinema Paradiso. Nana (Anna Karina) es una joven veinteañera de las provincias que abandona a su marido y a su hijo para iniciar una carrera como actriz en París. Sin dinero, para financiar su nueva vida comienza a trabajar en un local de discos en la que no gana mucho dinero. Al no poder pagar el alquiler y ser echada, Nana decide comenzar a ejercer la prostitución.

CHERNOBYL: LA PELÍCULA

La inmediata respuesta del cine ruso más comercial a la superproducción de HBO. Cuenta la tragedia del reactor nuclear a partir de la mirada de un grupo de personas que intentaron, en medio del caos y la inercia gubernamental, proponer soluciones a algo completamente inesperado.

Drama, lágrimas, emoción, un tono telenovelesco para relatar una de las más grandes negligencias humanas de todos los tiempos.