Martín Piñeiro, el hombre tras las cámaras del proyecto

Los justos es dirigida por el debutante realizador Martín Piñeiro y diario Hoy habló con él en el set de su proyecto para saber más de la propuesta.

—¿Cómo surgió la película?

—La verdad es que no sé de dónde surgió. Y no sé si en un principio es la película que me imagine hacer, pero durante el proceso de desarrollo de proyecto conecte con un cine que me gusta mucho como la comedia Italiana de Monicelli, las películas de Preston Sturges y Lubitsch. En un presente tan cargado por el mandato de lo útil y lo productivo encontré en un grupo de abuelos dentro de un geriátrico la posibilidad de construir una comedia negra que tuviera libertad para jugar y crear.

—Primera película y rodaje en pandemia, ¿dificultades?

—Por el invierno y la segunda ola tuvimos que replantear las fechas de rodaje y acercarnos a la primavera donde el calor y la cantidad de vacunas ofrecen una contención mayor. La pandemia es una crisis pero también una oportunidad para conectar con deseos que el día a día posterga.