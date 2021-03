Juan Manuel Lara, tras los pasos de Bandido

Bandido, película de Luciano Juncos, abrirá una nueva edición del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), con proyecciones presenciales y online. Osvaldo Laport encabeza el elenco de esta historia en la que participa Juan Manuel Lara, actor español de gran trayectoria. Con él habló diario Hoy para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cuáles son tus sensaciones al respecto de abrir el Bafici?



—Me parece espectacular, y me encantaría estar allí, esta pandemia tiene esas cosas que nos está a todos

desarbolando los tiempos y las maneras, me hubiera gustado estar allí acompañando y apoyando a mis compañeros.

—¿Cómo llegaste a Bandido?



—A través de mi representante, que había visto mi trabajo. No conocía a Luciano y luego le envié una prueba, porque no teníamos conocimiento el uno del otro, y parece que la vio y le gustó mucho, y tuve la oportunidad de ir a la Argentina, que es un país que me encanta y trabajar con maravillosos actores.



—La película está rodada en Córdoba. ¿Te gustó la experiencia?



—No conocía la provincia y me pareció maravillosa. Me acercaba más quizás a las ciudades españolas, no sé por qué, por la edificación, puede ser, y también me gustó la juventud que hay. Los espacios donde rodamos fueron increíbles y me gustó mucho vivir allí.

—¿Cómo interpretaste a Antonio?



—En verdad creo que todos los actores hemos huido de los personajes y tópicos típicos, podría haber sido el malo de la película, pero ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos, el trabajo de mi personaje es conseguir que a Bandido le vaya lo mejor posible y sabe que si él hace esa deriva se acaba todo. Me costó mucho hacerlo, porque yo empatizo con el personaje de Osvaldo, porque Antonio solo ve una parte de la profesión, la del éxito, el disco, la de los fans, pero nunca empatiza con la otra parte, con las raíces, que es ese lugar al donde siempre todos queremos volver. Algo que es donde Bandido regresa y termina consiguiendo su felicidad. El futuro de la humanidad es trabajar en comunidad.