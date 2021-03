El fin llegó para Luli Pop y Martín Redrado

Tras ocho años, Luciana Salazar y Martín Redrado decidieron terminar su relación amorosa. Sin embargo continuaron frecuentándose debido a la pasión que los une. Tras otros noviazgos, ellos volvieron a elegirse, viajaron durante un mes y medio a Estados Unidos, donde contrajeron coronavirus, se recuperaron y continuaron disfrutando el viaje.



A la vuelta, ambos reconocieron que se dieron una nueva oportunidad en el amor pero la calma estaba lejos de llegar. En el presente, una fuente anónima brindó una fotografía donde se ve al economista muy bien acompañado de una rubia modelo mientras sale de vacunarse en Buenos Aires. La imagen llegó Ángel De Brito que no dudó en publicarla en las redes y manifestar la sorpresa ante Luciana Salazar que exclamó: “¡Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo”. Por último, la modelo que ahora advirtió: “¡Yo jamás miento! Fue exactamente así. Las pruebas me avalan”.