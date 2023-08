Juan Pablo Raba enfrenta un escándalo

El colombiano Pablo Raba fue presentado en la sociedad colombiana como un galán en ascenso, y la fama llegó para quedarse cuando protagonizó Mi gorda bella para la pantalla chica. Por otro lado, hizo muchas películas en América Latina y hasta llegó a Hollywood para llevar a cabo pequeños roles en el séptimo arte. Esta semana, sin embargo, toda su fama quedó anulada cuando fue señalado por una actriz como un acosador y culpable de conductas sexuales inapropiadas. La colega que hizo sus declaraciones no es otra que la modelo y actriz Joseline Rodríguez, que brindó una entrevista y anunció que cuando se conocieron recién entraban a trabajar a una señal. Allí, él la invito a conocer un estudio y luego vivieron secuencias de dudoso buen gusto. Ella afirmó: “Bueno, mi amor, cuando yo entré a ese cuarto de estudio, ese hombre me empujó contra la pared y quería darme besos y meterme mano”. Asimismo, siguió con su relato. “Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker, y empiezo a llorar”. En el programa Lo sé todo hablaron con el actor, que no respondió y derivó todo el asunto a su estudio de abogados.