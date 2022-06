Julia Garner encarnará a Madonna en su biografía fílmica autorizada

Con una trayectoria extensa en la música y reconocida como la Reina del Pop, Madonna siempre va por más y ahora está a cargo de lo que será su biografía autorizada para el séptimo arte.

En los inicios de la carrera, la rubia se caracterizó por su sensualidad, innovación y carisma sobre los escenarios, siendo el centro de la polémica por cada propuesta artística que presentaba.

A lo largo de los años, la diva fue la protagonista de conciertos universales que resultaron inolvidables por las performances, las coreografías y las letras que aún perduran en el colectivo imaginario. Actualmente se embarcó en la tarea de hacer realidad su biografía. Si bien no tiene fecha de rodaje, ni título o lanzamiento, se sabe que empezará con su llegada a Nueva York en 1978 y llegará hasta nuestros días.

Lo más importante es que la mismísima Madona será la responsable de la producción ejecutiva y también de las aristas en la dirección artística (como el guión) junto a Erin Wilson. También se tomó el trabajo de estudiar en profundidad a las nuevas figuras y es por ello que eligió a Julia Garner para que sea la protagonista de esta biopic.

A lo largo de las pruebas de canto, actuación y baile, la artista estuvo presente supervisando a cada una de las actrices que transitaron este proceso. Si bien muchas resaltaron, no lograron conmoverla. Entre las figuras que se presentaron estuvieron Florence Pugh, Alexa Demie y Odessa Young.

La elegida, Julia Garner, nació a mediados de los años 90 en el Bronx y al llegar a la adolescencia comenzó a estudiar Arte. Allí se destacó en sus roles pues le valieron otros trabajos en la pantalla chica. Luego comenzó a volverse popular y es una de las actrices del momento. Los roles más importantes fueron su paso por Ozark y el protagónico en Inventing Anna.

Por último, Madonna brindó una entrevista de forma reciente y alegó: “La razón por la que hago esto es porque son bastantes las personas que han intentado escribir una película sobre mí y son todos hombres. Universal quería hacerla y me mandaron el guión porque querían que yo le diese mi bendición y era la mier... más superficial que he leído. Luego me enteré que un absoluto misógino al que prefiero no nombrar iba a dirigirla y me pregunté: ¿Por qué va a hacer esta gente una película sobre mi vida? Nada de lo que aparecía en el guión era verdad y el tipo que la iba a hacer no comprende, aprecia ni respeta a las mujeres… No hay nadie sobre el planeta que pueda escribir o dirigir una película sobre mí mejor que yo”.

Lejos de los escenarios y en familia

En la actualidad, la mujer está disfrutando del hogar que fundó, pero también se ocupa personalmente de las actividades de sus hijos menores. Se trata de cinco niños que fueron adoptados y transitan diversas actividades de la educación escolar más otras actividades. Por su parte, la primogénita Lourdes sigue los pasos en el arte y triunfa como modelo de las prendas diseñadas por Stella McCartney para Adidas, mientras que Rocco, hijo de Guy Ritchie, vive en Inglaterra y está haciendo una terapia para poder enfrentar los problemas de conducta y las adicciones al alcohol. El novio de Madonna es un bailarín de 22 años que la acompaña en este cotidiano que la encuentra alejada de los escenarios.