Caro Ibarra, talento todoterreno

El show de Mister Trapo es una iniciativa de la empresa platense Mister Trapo con el objetivo de crear un contenido dirigido a los más chicos, reflejando los valores de la marca. Carolina Ibarra, estrella de Disney Channel y participante de uno de los últimos éxitos televisivos, Soy Luna, participa de esta serie que ya cuenta con 10 capítulos, disponibles en su canal de YouTube. Con ella habló diario Hoy para saber detalles de su presente y esta particular propuesta.

—Sos multifacética, ¿hay algún rol favorito?

—Creo que en la conducción, porque lo hice durante mucho tiempo, lo hago en eventos privados, he viajado para hacerlo, y me sale muy natural. Antes de la pandemia estaba en Madagascar, el musical, y en la gira había que hacer algo de conducción con el público, y lo hice. Haber estado en Zapping zone, que al principio era en vivo, fue como ir a la universidad.

—¿Cómo llegaste al doblaje?

—Fue hace muchos años, cuando hacía Zapping, en Disney. Me convocaron para interpretar el personaje de la niñera en Los increíbles. Era doblaje en argentino, no en neutro, y al director le encantó. Empecé a entrenar a full, me llamaron para trabajar y protagonizar series, y ahora es una veta que me encanta y que descubrí mucho en pandemia, tras haberme ido de Quiero, donde estuve 10 años. Comencé a dar clases de manera virtual, me encanta dar clases. Porque además sumé comedia musical, para todas las edades.

—En El show de Mister Trapo coucheaste a los actores y sumaste tu voz…

—Sí, es una web-serie de 10 episodios que no tiene solo el fin de divertir, sino indirectamente mostrarles la amistad, la familia, el reciclaje; todos los personajes están hechos de materiales reciclados. Surgió el proyecto de la empresa para poder transmitir ideas con música, ayudando a los chicos. Cuando me convocaron dije que sí porque me encantó, no solo poner la voz sino también couchear a los compañeros. Me encantó que me convocaran, porque es un producto que, además de entretener, enseña.

—Esto sigue una línea de proyectos en los que la mezcla entre muñecos y personas reales ayuda…

—Claro, yo vengo de la escuela Disney y para mí no son muñecos nada más. Si bien los capítulos acá duran 10 minutos, hay un gran esfuerzo. Por ejemplo el trabajo con Nazareno (Móttola) fue divertidísimo, él nunca lo había hecho en neutro, así que estuvimos con eso. Además toda la grabación fue en croma y hay que imaginar todo.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Estrené Popotitos en el Multiescena de Buenos Aires, un musical de los años 80. Además vuelvo a la radio, sigo dando clases y estoy armando mi propia escuela de doblaje y actuación. Tengo el espacio, es mi casa familiar, y siento que está bueno porque es para siempre, sumando a otros actores que también vengan a dar clases. Es un proyecto que implica mucho trabajo, pero es muy interesante para mí. Y también voy a grabar un personaje para McAnimals, nueva serie de Disney+.