Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio Peña, a solas con diario Hoy

El próximo viernes llega a Amazon Prime Video Pequeñas Victorias, spin-off de Pequeña Victoria, protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio Peña, además de un gran elenco, y que re­toma la historia de estas madres tan distintas entre sí seis años después de que las despedimos.

Diario Hoy dialogó en exclusiva con ellas para saber detalles del programa, que también se verá por la pantalla de Telefe desde el lunes 30.

—¿Cómo fue rodar en pandemia? Viendo las escenas, ni se nota que se haya rodado con protocolos…

—Mariana Genesio Peña: Un desafío enorme, veníamos de un año de estar encerrados, pero primero agradecidos por tener trabajo, fuimos uno de los primeros en volver a rodar. Después, un desafío, por estar expuestos a protocolos y medidas de seguridad que a veces implicaban un esfuerzo enorme, pero al mismo tiempo te daban confianza y seguridad a la hora de rodar.

—Natalie Pérez: Me angustiaba que llegara el lunes a trabajar a primera hora del día y que me hisopen, lloraba no por el dolor del hisopado sino por la generación de angustia que me daba el contexto. Porque te hisopabas y si te daba positivo hasta 20 días después no volvías, y después imaginabas con quién habías estado, a quién habías podido contagiar, todo era una angustia constante, más allá que el protocolo fue buenísimo, los ­cuidados. Para mí se pone un poco triste la situación, en los almuerzos comíamos en mesas individuales, mirando a la pared, se pone un poco frío todo, pero la verdad es que es trabajo y generar mucho para todos, porque detrás de las escenas que se ven debe haber 500 personas trabajando o más, y quizás me quedó corta, pero era mucho trabajo y valía la pena volver.

—Julieta Díaz: Como somos bichos de costumbre, nos acostumbramos, le pusimos buena onda, agradecidos de tener trabajo, festejar eso, divertirnos, hacer nuestro trabajo, hacer la serie y además, como decís, ni se nota.

—¿Cómo fue reencontrarse con sus personajes? ¿Imaginaban las vueltas que iban a tomar los personajes en este spin-off? ¿Podían ver los nuevos caminos que transitarían alejados de la primera entrega?

—JD: A mí me encantó poder tener una historia de amor con un personaje que en la temporada anterior era impensado. Había algo de los contrastes como disparador de comedia que era interesante. Me encantó empezar el personaje tan en offside con su trabajo y amigas y compañeras de crianza, era interesante el combo de Jazmín.

—MGP: Reencontrarnos fue hermoso, habíamos generado un vínculo muy lindo con nuestros personajes, lo esperábamos y también la gente que nos conoce y que siguió nuestra historia, así que muy felices. Y nos encontramos con una nueva realidad, seis años después de la primera temporada y nos pusimos a encarar a ver cómo atravesábamos la realidad de los personajes, y pasó que al vernos de nuevo estaba la esencia ahí y fue muy fácil conectar de nuevo.

—NP: No tenía ni idea cómo iba a hacer para reencontrarme con el personaje, porque si bien lo hice anteriormente, siempre los nuevos desafíos sorprenden. Usé los mismos ­zapatos que en la primera temporada y me sentí Bárbara, que me daba algo al caminar, que me separaba de mí, miraba como ella, pensaba como ella, fue algo simbólico ponerme los zapatos y sentirme ella, porque en la tira uno empieza y encuentra al personaje más adelante. Y me encantó, el lugar en el que se encuentra, parecido al del principio, porque Bárbara siempre está perdida, y acá me gusta que esté perdida y que luego se encuentre.

—De todos modos, Bárbara no es la única ­“perdida”...

—NP: Creo que estamos todos vulnerables.

—Se incorpora Pierre, que encarna Juan ­Leyrado, y juega muchas escenas con vos, Mariana, ¿cómo te conectaste con él?

—MGP: Para mí trabajar con estos monstruos es siempre de mucho aprendizaje, dentro de mi “pequeña victoria” y corta carrera, siempre cuando me toca trabajar con gente tan talentosa y con tanta trayectoria me cuesta siempre ponerme en el lugar de par, siempre estoy observando y aprendiendo, eso fue para mí la incorporación de Juan Leyrado, además que personalmente es muy amoroso, muy divertido en los almuerzos, a la hora de rodar y pasar texto es un maestro, vino a hacer de maestro, pero realmente lo fue también.

—¿Qué se llevarían a sus vidas de sus ­personajes?

—JD: Yo me llevaría…

—NP: No digas la cartera esa roja divina.

—JD: En principio, eso seguro (risas). La actitud de Jazmín después de seis años siento que la ablandó un poco con respecto a estar más abierta a vincularse con los demás de una manera más flexible, eso me llevaría.

—NP: Yo me llevaría los borcegos, porque me encantan, pero Bárbara es valiente, es arriesgada.

—¿Tienen algo planificado para hacer por el estreno?

—NP: En esta situación no se puede hacer nada, pero estaremos viéndola, haciéndonos el aguante y muy expectantes.

—¿Sienten más presión a causa del estreno simultáneo en toda la región? En comparación con la primera entrega, que solamente se vio en televisión...

—NP: Nosotros ya la hicimos, ya está.

—JD: Presión no, es lindo que podrá verse en todos los países de habla hispana, es hermoso, me encanta, además mi hija tiene mucha familia en Estados Unidos, y yo de corazón, así que es lindo. A lo mejor nos puede generar mayor trabajo para la ficción argentina, y eso sería ­maravilloso.