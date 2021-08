La mamá de Quentin Tarantino da su palabra

Tras su casamiento, Quentin Tarantino brindó una entrevista donde habló de la relación que mantiene con la madre. Así afirmó que no le presta dinero, a pesar de tener una fortuna valuada en 160 millones de dólares.

Cuando era pequeño, ella le dijo que se ocupara de sus quehaceres escolares mientras que él le respondió que sería un excelente guionista. Así reflexionó en la nota: “Cuando me dijo eso de esa manera sarcástica, dije: Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso nunca verá un centavo de mi éxito. No hay casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No obtienes nada porque dijiste eso”.

Ni lerdos ni perezosos, la prensa especializada buscó la palabra de la señora Connie Zastoupil. “Con respecto a mi hijo Quentin, lo apoyo, estoy orgullosa de él y lo amo a él ya su nueva familia en crecimiento. Me dio una gran alegría bailar en su boda y recibir la noticia del nacimiento de mi nieto Leo”, contó la mamá de Tarantino al medio.