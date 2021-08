Facundo Gambandé: “Traté de ser lo más honesto posible con el personaje”

En su vuelta al cine, Facundo Gambandé compone para Todos tenemos un muerto en un placard o un hijo en el clóset (de Nicolás Teté) a Manuel, un joven que debe lidiar con la mirada del otro y de su familia. Diario Hoy dialogó con el actor para conocer detalles de este trabajo.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Me convocó el director, nos cruzamos cuando trabajábamos para Disney, me comentó de la película, me pasó el guión y me encantó. Me sentí sumamente identificado con la historia y el personaje, y no dudé un minuto en hacerla; nos reunimos, compartimos ideas y así se fue dando. Desde ese primer contacto hasta que comenzamos a filmarla pasó mucho tiempo, casi un año.

—Los tiempos del cine son largos…

—Claro, la filmamos en 2019 y recién la estrenamos en 2021 en la Argentina. Se vio en festivales de afuera, pero ahora se verá acá.

—¿Cómo fue encarnar a Manuel?

—Era complejo, porque para mí significaba un desafío. Todo el tiempo le pasan cosas y tenía que ver cómo interpretaba el laberinto de emociones que le estaba tocando. Traté de ser lo más honesto posible con el personaje y llegar al lugar que tenía que llegar, ser feliz cuando él lo era, estar triste en los momentos dolorosos. Se trata de componer todo a partir de experiencias propias y ajenas, de amigos y conocidos, tratando de ser verosímil en cada momento y escena, donde hubo algunas muy tensas, cargadas de mucha emoción, de mucha información, no hablada, pero sí interpretada. Fue realmente un desafío.

—Si bien hay muchas conquistas, la historia muestra que aún hay que transitar mucho camino para lograr que la sexualidad no sea un tabú…

—Lo hablamos mucho mientras filmábamos, hay muchos pasos pero todavía falta. Es un trabajo que sigue y va a continuar. Contar esta historia es interesante y me gustaría que la vean las familias.