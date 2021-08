Lauta: “Siento que nací con la música”

A paso certero, Lauta sigue avanzando como cantante y presenta sus nuevas creaciones. Mientras, detalla cuáles son sus proyectos. Asimismo, se encuentra trabajando como productor para otras estrellas en constante ascenso, como Ruggero o Agustín Casanova, quienes lo invitaron a colaborar en diversas propuestas.

—Esta idea artística nace en pleno contexto pandémico, ¿qué podés contar sobre sus orígenes?

— El proyecto Lauta surge a principios del 2020 trabajando en conjunto con mi equipo actual, que está constituido por Ariel Lavigna y Tomás Clavijo. Si bien tenía varias canciones escritas, luego se transformaron en maquetas para después convertirse en singles. De esta manera, comenzamos a trabajar a distancia por la cuarentena y estrenamos nuestro primer sencillo llamado Cosas sin sentido. Después, seguimos con Low high y cerramos el año con Insta, que fue la canción que nos empezó a abrir puertas en la industria musical.

—En la actualidad estás lanzando diversas obras. ¿Qué material preciso estás por presentar?

—Este 6 de agosto salimos con La Rika, una canción que trabajamos en conjunto con un artista español que se llama César AC. Ahora ya pueden escucharla en todas las plataformas digitales. En este momento, estamos trabajando en el videoclip de nuestro último lanzamiento, que va a salir a mediados de agosto. Es una locura, porque lo llevamos a cabo a la distancia produciendo en conjunto con gente desde España. En cuanto a los temas que se vienen, tenemos un lanzamiento pendiente que saldrá en dos meses aproximadamente, en el que colaboró un artista de renombre de la escena actual. Estoy seguro de que a la gente le va a encantar y eso me pone “manija”. Para cerrar el año con todo estamos trabajando en nuevos temas y en el remix de Insta. Creo que un mensaje claro es que cada uno tiene que representar lo que siente como le sale, sin tener prejuicios, ésa es mi base a la hora de laburar. Algo con lo que estoy seguro que voy a experimentar es con los géneros musicales de las canciones que se vienen, me sale decir que mi música no tiene género. De hecho cada vez que me preguntan qué género hago nunca me sale decir uno en particular, para mí es música y ya. Estoy trabajando como compositor para artistas de la escena como Migrantes y uno de los temas en los cuales participé fue Jodidamente, en el que también estuvo Ruggero. Por otro lado, trabajé con Agustín Casanova, entre otros.

—Siendo un artista independiente, ¿de qué manera observás la escena actual?

— Mi visión es que Argentina está explotando, mostrando todo lo que tiene; es por eso que todos los ojos apuntan hacia nosotros. Es el momento de la escena. Para mí es importante recalcar que hay mucho talento por fuera de lo que es la Capital; debería reconocerse aun más a los artistas emergentes de otros lados, como pasa en nuestra ciudad.

— ¿Cómo es recepcionado tu arte en tu país y en el exterior?

— En nuestro país, superbien. Es decir, la mayoría de la gente que nos escucha es de acá. También estuvimos midiendo muy bien en Uruguay y en Perú, lo cual nos sorprende bastante. Tengo mucha ansiedad por pisar ambos países y tocar ahí.

—¿Qué otras aristas te faltan recorrer?

— Me gustaría cerrar el año con un buen show en Argentina. Eso es lo que más nos hace falta, conectar con la gente desde ese lado. Dependemos mucho de lo que pase con el contexto que estamos viviendo tanto a nivel nacional como con la pandemia. Ganas no faltan, todo lo contrario.

— ¿Cómo adherís a las luchas y conquistas de género?

—Me parece clave que la gente se haga escuchar y respetar para que rompamos con prejuicios tontos que vienen de la prehistoria.

—¿Por qué decidiste aceptar este desafío tan grande?

— Es que no lo acepté, me tocó, siempre lo tuve entre ceja y ceja: siento que nací con la música. Esto no es algo a lo que te dedicás, es algo para lo que vivís.