La vuelta de Stephen Amell a la TV

Mañana llega a StarzPlay la serie Heels, ambientada en el mundo de la lucha libre profesional independiente, marcando el retorno de ­Stephen Amell a la televisión tras el suceso de Arrow. El actor cuenta parte del proceso para encarnar su personaje e ingreso al show.

—Como luchador profesional, ¿fue este tema de la lucha libre lo que hizo que quisieras ser parte de la serie y de participar en la producción?

—Sí, así fue. Cuando me lo propusieron fue una verdadera bendición. Estaba terminando la temporada final de mi último programa y no sabía lo que quería hacer todavía, y no estaba buscando activamente, para ser sincero.

—¿Te atrajeron los personajes y el drama?

—Sí, me atrajeron. Cualquiera puede hacer un programa sobre lucha libre. Podríamos poner 40 minutos de increíbles combates cualquier noche y que se transmita en cada territorio. Podríamos poner al aire un episodio de lucha con contenido de alta calidad, y todo esto está bien y es bueno, y los combates son gran parte del programa. Pero si no te preocupás por los personajes y por las relaciones interpersonales, entonces, ¿cuál es el impacto allí? La lucha libre es mucho más interesante cuando alzás la capucha y ves qué hay debajo. Es mucho más complicado de lo que uno podría pensar.