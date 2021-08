Sabrina Garciarena: “Poner la experiencia de una como madre en la obra es interesante”

Madres es la obra que fue furor en el Off-Broadway y que llegó ayer al teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Sabrina Garciarena (Dani), Paula Kohan (Maru), Flor Otero (Nina) y Viviana Puerta (Barbi) interpretan a cuatro amigas opuestas que comparten una intensa tarea en común, ser madre.

Diario Hoy dialogó con Garciarena para saber más detalles del proyecto, que podrá verse desde el 20 de agosto por Plateanet vía streaming en los mismos horarios que se realizarán las funciones presenciales.

—¿Cómo vivís la vuelta al teatro, pospandemia, tras haber sido madre?

—Por un lado, bárbaro, pero pensando en todo lo que pasó digo qué terrible. Con mucha emoción porque nos volvemos a encontrar en el escenario.

Todo esto empezó por Zoom y no imaginábamos cómo podíamos llevar adelante todo, ya que acá cantamos y actuamos, pero bueno, la directora estaba en Miami, se pudo y después pudimos empezar a ensayar en el teatro, vernos las caras, moviéndonos en burbuja, hisopándonos, para por lo menos las cuatro estar sin barbijos. El teatro es un lugar seguro, es más seguro que ir al supermercado, la gente acá está separada, con barbijo, es seguro.

—¿De qué va la obra?

—La obra habla del momento que estamos viviendo, todas somos mamás, y poner la experiencia de una como madre en la obra es interesante. Es una obra del Off-Broadway, de hace 10 años, hubo que actualizarla, me reí mucho cuando la leí, y supe que tenía algo que me identificaba y que así como me gustaba a mí le iba a gustar a la gente. Ya pudimos hacer varias pasadas, con amigos, con público, con gente y todos se emocionan en el mismo lugar.

—El público está emocionado en la vuelta al teatro, los actores ni me imagino…

—Para los actores fue muy duro lo que pasamos, porque si bien todos consumimos programas, teatro online, series, pero no pudimos hacer nada con la profesión. Yo estuve muy ocupada con mi familia, y la obra me identifica mucho, no solo por ser madre, sino por cómo lo cuenta.

—¿Te identificás con lo que cuentan?

—La obra cuenta la historia de cuatro amigas que maternan cada una de manera diferente, y eso es lo bueno, porque te podés identificar con una, con dos o con todas. Yo Sabrina me identifico con un poquito de cada una, y también con el que hace Flor, nos desbordamos en el escenario, la gente se ríe y llora, queremos que la pasen bien y que también se lleven un mensaje esperanzador y que puedas verla sola, con familia, o también los hombres, porque se van a divertir, más allá de que lo vean de costado.

Germán vino el otro día y lo veía muriéndose de risa, y si bien es varón y los temas más puntuales de los que habla la obra los toca de costado, él paterna desde un lado diferente, tan distinto al de la mujer. Las amigas son como una tribu que se ayuda, me identifico también con el personaje de Paula, que trabaja mucho, y ahora me pasa que salgo de casa, y volvés con la culpa y con el cansancio y la familia te necesita.

—¿Qué podés adelantar de tu personaje?

—Mi personaje se llama Dani, es la única del grupo que aún no fue mamá, hizo muchos tratamientos para poder quedar embarazada, y ahora quedó. Vienen las amigas a hacerle una fiesta sorpresa, un baby shower y a ponerla un poco al día de lo que le va a pasar y que visualice que no es todo romántica con el tema, porque a la semana de que nace el bebé todo te desborda. Es así, no sabés qué te va a pasar, me acuerdo que el pediatra de mi primer hijo me decía, tratalo como si fuera el tercero, es bárbaro el consejo, pero siendo primeriza, cómo hacés, y la obra habla de eso.

—Analizando la cartelera, no hay obras con elencos femeninos en escenario y en producción. Hablamos de conquistas de género, pero seguimos sin tener la representatividad que se necesita...

—Totalmente, durante la pandemia vi muchas series sobre maternidad, me divierten un montón, como Working mom, por ejemplo. Había visto Según Roxi, varias, y me identificaba con varios momentos y pensaba por qué no había acá nada, y la obra trata de eso, invitando a que la vean. Con respecto al trabajo, yo trabajo desde los 14 años y es la primera vez que puedo venir a trabajar, por ejemplo, con mi bebita, sin sentir que estaba perturbando, sentirme tranquila de que esté conmigo y que no pasen tantas horas sin que me vean.

El otro día tuve que venir con los nenes, y estuvimos acá, los trataron con mucho cariño, y me pareció muy novedoso que Valentina Berger armara un equipo de todas mujeres, todas dejamos el corazón en el proyecto y sé que va a gustar mucho.