“Tik Tok es la red social del momento en todo el mundo”

El universo digital crece en dimensiones agigantadas y propone redes sociales como Tik Tok, que es la elegida por las nuevas generaciones.

En diálogo con este multimedio, el productor Lisandro Katzman presentó las fortalezas de esta innovación y detalló las características del reality show que llevará cabo con un elenco de tiktokers conocidos alrededor de todo el globo terráqueo.

—¿Nuevos proyectos? ¿Se puede adelantar algo del reality de tiktokers?

—En el horizonte próximo está desa­rrollar contenidos multiplataforma con algunos tiktokers reconocidos (que tienen entre 200.000 seguidores hasta los 4 millones). Aprovechando el nivel de fidelización que tienen en sus audiencias, la idea es poder mostrar aún más variedad de contenidos y que puedan generarse nuevos espacios de difusión e interacción. Que no sea solo el contenido que se ve en Tik Tok. Es un momento donde las grandes marcas les prestan mucha atención a estos creadores de contenidos, y se vuelve sumamente atractivo poder comunicar atributos de diferentes productos de manera orgánica.

—¿Bajo qué circunstancias surge este proyecto?

—Meet and Fun nace hace cinco años aproximadamente, originalmente creando contenidos y eventos con influencers para público adolescente. Con el paso del tiempo, y gracias a los vínculos que se fueron forjando con diferentes marcas y agencias de marketing digital, Meet and fun se estableció como una agencia de management de influencers y artistas, con la capacidad operativa para llevar adelante diferentes campañas de influencer marketing. Crecimos en cuanto a los perfiles que representamos, pero también en la cantidad y calidad de acciones que realizamos. Actualmente somos proveedores de contenidos para Universal Music, Sony Music, Warner, hemos participado de campañas con clientes de la talla de McDonald’s, Disney+, Movistar Play, etc. Somos una agencia con tres grandes unidades: Influencer Management, la unidad de Music Management dirigida por Agustina Cabo, y la unidad más afectada por la pandemia: Contenidos y Eventos.

—¿Por qué creés que la red social Tik Tok está tan en boga? ¿A qué se debe su éxito en los más jóvenes?

—Tik Tok es la red social del momento en todo el mundo (más allá del bloqueo en India). En la Argentina tiene una audiencia más chica de edad en comparación con el resto del mundo. Aquí es furor entre adolescentes y público infantil. En gran medida por su simpleza para poder crear videos con transiciones que le dan gran dinamismo. Es una red social que invita a crear contenidos, por ser tan fácil se viraliza, puede ser replicable por cualquiera, eso hace que el público infantil no sienta frustración y pueda sentirse verdaderamente parte de la comunidad. Aquí, desde la cuarentena se vio un crecimiento exponencial en el uso de la app, lo cual provocó que las marcas le presten mayor atención a la plataforma, debido a que es el nicho ideal para captar audiencias infantiles y adolescentes que no utilizan otras redes. Y principalmente Tik Tok se convirtió en un aliado estratégico para las discográficas, ya que el eje de la plataforma está puesta en la música, por lo cual realizamos muchísimas campañas con creadores de contenidos para viralizar y difundir artistas musicales. Desde Meet and Fun somos proveedores de contenidos en Tik Tok para Sony Music, Universal Music y Warner. Este es un fenómeno mundial, por lo cual participamos en campañas con clientes de diferentes países.

Los artistas emergentes son un verdadero desafío, una apuesta que implica iniciar proyectos desde los cimientos. Buscamos perfiles con potencial, que puedan tener diferentes condimentos que los hagan atractivos para un mercado musical saturado de nuevos artistas. Nos motiva ayudar a desarrollar esas carreras, sabiendo que hay una gran cuota de docencia en mostrar cual es el camino más efectivo para llegar a los objetivos tanto artísticos como comerciales. Pero también implica tener un cuidado muy especial en como lidiar con los sueños, las expectativas y temores que hay en todo artista emergente.

—¿Cuáles serán los contenidos que llevarán a los escenarios pospandemia?

—En estos tiempos de pandemia es muy difícil poder proyectar en el corto plazo una agenda del mercado del entretenimiento en la Argentina. Pero somos optimistas que durante el último trimestre del año ya pueda haber shows con mayor capacidad en las diferentes provincias del país. Es necesario tener en cuenta que las limitaciones de aforo generan que la estructura de costos para desarrollar shows se vea afectada directamente, pero el gran desafío es poder crear eventos seguros, con calidad artística y que puedan ser rentables para productores que tan afectados se vieron por la pandemia.