Julieta Ortega: “El mundo puertas adentro fue siempre el que más me interesó”

Nacida en el seno de una familia de artistas, Julieta Ortega se crió entre cámaras de televisión, escenarios de música y flashes. A los 10 años debutó cantando en televisión junto a su padre, Palito Ortega; pero a la hora de echar a andar su propio camino decidió seguir los pasos de sus madre, Evangelina Salazar, y se volcó a la actuación.

Pese a que su fama llegó mucho antes de que ella pudiera decidirlo, supo construir una trayectoria de bajo perfil, lejos de la polémicas y manteniendo absoluta reserva sobre su privacidad. Y gracias a su temperamento seguro y respetuoso, logró lo que pocos: que la prensa acepte sus límites.

—¿Con quién pasás la cuarentena?

—Por momentos sola, otras veces con mi hijo (ya que se divide entre la casa del papá y la mía), y por momentos con mi novio (Camilo Vaca Narvaja) y su hijita. Él sigue yendo a trabajar, así que va y viene.

— ¿Qué hacés para pasar el tiempo?

—Las actividades habituales del hogar y el resto lo divido en leer, ver documentales y películas y armar pedidos para las clientas de Jota & CO.

—¿Cuáles eran tus proyectos laborales de cara al 2020?

—Tenía planeado el estreno de una obra de teatro de Alfonsina Storni, El amo del mundo, en el Teatro San Martín para junio. Y también un programa para Canal Encuentro sobre poetas latinoamericanas, porque la poesía es otra de mis pasiones

— ¿Qué opinás de la polémica que hay con los actores que están pidiendo que haya más ficción nacional?

—Me parecería importante que los canales pasen ficción argentina en este momento. Sería de mucha ayuda para que tantas actrices y actores cobren por Sagai sus derechos de actor, ya que por mucho tiempo no vamos a retomar grabaciones. Sobre todo considerando que venimos de cuatro años de muy poco trabajo.

—¿Qué te parecen las medidas que viene tomando el Gobierno?

—Creo que el Presidente está haciendo lo que hay que hacer. Es medio estar entre la espada y la pared cuando se habla de la caída de la economía. Esta es la que nos toca. Corras para donde corras, vas a perder. Yo también pienso que hay prioridades y ante la situación actual me parece prudente el guardarse a esperar que pase el temblor.

— ¿Qué opinás de que a presos les otorguen prisión domiciliaria?

—Que el gobierno libera presos es un mensaje equivocado. Esta medida se tomó en muchas partes del mundo para descomprimir las cárceles ante la pandemia y no es liberar presos. Pero no estoy de acuerdo con que se la otorguen a un violador. De todas maneras, esto es algo para reclamarle a los jueces, no al Presidente de la Nación.

—Tenés una activa participación en el Colectivo de Actrices Argentinas, ¿cómo tomás las críticas que surgieron a raíz de esto?

—Actrices Argentinas publicó en sus redes un comunicado haciendo responsable al Estado refiriendo al poder judicial. Yo lo leo así, pero hay otra gente que no. Hay mucha otra que ni lo lee y sigue repitiendo: “Las feministas no se pronunciaron”. A Actrices Argentinas se le exigen cosas como si fueran el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo juntos. Y es ridículo e injusto. Mucha de esa gente jamás movió un dedo por otra mujer.

Su faceta de empresaria

En 2016 de la mano de su socia, Fernanda Cohen, Julieta Ortega abrió su propia línea de ropa de cama, Jota&Co. Consultada acerca de tal elección de prendas, explicó: “Siempre me gustaron los pijamas, la ropa cómoda, suave, que no ajusta, no pincha, no molesta. Y cuando viajaba, me compraba eso mismo: ropa cómoda, pantalones amplios, remeras suaves y sueltas. Además de libros, velas y cosas para mi casa. El mundo puertas adentro fue siempre el que más me interesó de todos”, afirma.

En esta línea reveló: “Con mi socia usamos mucho dos frases: ¡Al fin solas! y Lo mejor sucede puertas adentro. Estas resumen un poco el espíritu de la marca”.

Además, reconoció que, a diferencia de otros rubros, en este momento a ellas les está yendo muy bien porque “la cuarentena obligó a muchas mujeres a pensar en cuánta ropa tenían para estar adentro” y detalló: “Convertí el lavadero de mi casa en un depósito. Desde acá armo los pedidos y se envían a través de mensajería si es para CABA y GBA. Y por correo si van al interior del país. A La Plata enviamos mucho, todas las semanas”.