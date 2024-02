Julieta Poggio confirmó que existió "Marculi"

Tras largos rumores, finalmente Julieta Poggio confirmó que tuvo una relación con Marcos Ginocchio y las redes sociales explotaron celebrando la realidad del shippeo "Marculi".

La ex Gran Hermano blanqueó que tuvo un vinculo con el ganador de la edición 2022 del reality y que "se confirmó y se murió en el mismo momento".

Durante una nota para LAM, Poggio expresó: "Es una re linda persona, y quedó todo bien entre nosotros. No tengo para hablar mal de él porque no tengo motivos. No tengo nada malo para decir sobre él".

Asimismo, bromeó con los rumores de sus encuentros con Marcos por parte de periodistas de espectáculos y dijo "hubo errores de locación y de datos".

Por otro lado, habló sobre el no blanqueo de sus relaciones amorosas y afirmó: "Es difícil salir con una persona tan expuesta... Te comés el hate, mucha gente que opine... Capaz se guardan por eso un toque. Igual no tengo ganas de que me blanquee nadie. Estoy soltera y no tengo nada para ocultar. Me van a ver con uno y con otro, porque estoy soltera y lo quiero aprovechar".

Ya cerrando, dijo que su vinculo con Marcos "fue una experiencia especial. Muy especial para mí y linda" y ante la pregunta de si se vieron una vez o varias veces sostuvo con picardía: "Me lo guardo para mi".