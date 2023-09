L-Gante dio detalles sobre su detención

Durante la jornada de ayer, en diálogo con el programa ­Crossover de Vorterix, el trapero, que salió hace una semana en libertad después de estar cien días detenido en la DDI de Quilmes, volvió a dejar algunas declaraciones jugosas.

Lo primero que hizo fue asegurar e insistir en su inocencia. Y contó, por ejemplo: “Estaba tranquilo, todos me hablaban bien. Estaba solo, me tenía que conseguir las cosas porque llegué y no tenía nada. Ni colchón. Con lo puesto. Menos mal que les dije que me vestía, sino iba en short”.

También confesó cómo se fue sintiendo los primeros días de la detención. Y recordó lo que le decían durante ese tiempo: “Tranquilo, que todo esto va a pasar. Ya te vas”. “Entiendo que lo hacen para hacerte sentir bien, pero tampoco para impresionarte ahí adentro. Me lo tomé bastante tranquilo, nunca me bajoneé”.

Y expresó: “La Policía me trataba bien, tampoco te confían un buen trato porque no tienen que tener ese trato, pero también les dejé en claro que no se zarpen conmigo, en los momentos en que me querían aplacar: No se zarpen conmigo, que estamos de onda acá”.