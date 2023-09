Las confesiones de Guillermina Valdés

La ex de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés, en una entrevista íntima con el periodista Pollo Álvarez, habló sin tapujos y contó algunas intimidades, despejando todo tipo de rumores. Por ejemplo, se refirió sin problemas a los rumores que la vincularon con Santi Maratea durante el año pasado. “No, nos vimos un par de veces el año pasado, fue en octubre, noviembre y diciembre, pero no fuimos pareja. Tuvimos un par de encuentros, tenemos intereses diferentes y no somos ni fuimos pareja”.

Obviamente que también se refirió a la larga relación que tuvo con Marcelo y cómo está hoy ese vínculo. “Me puse contenta porque él (por Marcelo Tinelli) ama lo que hace. Saber que el papá de mi hijo está bien y está atravesando un buen momento profesional me pone muy feliz. Está todo muy bien con él, nos tenemos mucho cariño, mucho afecto, estamos en un re lindo momento y eso está bueno, por Lolo, que es lo que nos une”, contó.