L-Gante lanza su nueva línea de semillas de marihuana

El cantante de cumbia 420, L-Gante, presentó su nuevo negocio ligado a la marihuana a la que tanto hace referencia, ahora venderá semillas de cepas originales. El anuncio lo realizó a través de historias de Instagram.

La venta de semillas de esta planta es legal desde julio de este año, y las mismas deben estar inscriptas y aprobadas en el registro de cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El músico diversifico su marca de la mano de Champions Seeds, quienes estarán a cargo de producir las semillas.

Esta practica, de crear genéticas nuevas de marihuana, es muy común entre cultivadores y diferentes tipos de artistas.

Durante su intercambio con los fans en Instagram le preguntaron sobre la madre de su hija, Tamara Baez, y por qué no se muestra más con ella. L-Gante dijo: "¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, programas de televisión, a veces sí, a veces no, pero tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás. Son cosas personales".