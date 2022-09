Brad Pitt debuta como escultor

El reconocido y talentoso actor norteamericano Brad Pitt despunta el vicio por fuera de las grandes pantallas, las superproducciones y Hollywood. Es así que, en 2017, al poco tiempo de separarse de Angelina Jolie (con quien actualmente persisten los conflictos y todo parece indicar que sostendrá una batalla judicial de largo aliento), se lanzó a la alfarería. Y lo que parecía ser un hobby pasajero terminó ganando y ocupando una buena cantidad de tiempo en la agenda del actor.

Tan es así que en el día de ayer mostró por primera vez al público algunas obras de su autoría en el Sara Hilden Art Museum de Tampere, Finlandia. Su participación forma parte de la muestra colectiva We, en la que comparte espacio con el célebre músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago.

El diario inglés The Sun reveló que el actor de 58 años y protagonista de películas muy recordadas como El club de la pelea, Pecados capitales y Ocean’s eleven, entre otras, tiene un atelier propio en su casa de Los Ángeles.

Según se pudo saber a través de los comunicados e imágenes oficiales de la muestra, las obras presentadas por Brad Pitt incluyen trabajos con madera, silicona, cerámica, yeso y bronce.

“Para mí se trata de la autorreflexión. Nació de la apropiación de lo que yo llamo un inventario radical del yo y de ser brutalmente honesto conmigo mismo; de tener en cuenta a aquellos a los que he podido herir y los momentos en los que me he equivocado”, expresó al autor en la inauguración de la muestra, ante la sorpresa de los organizadores que no esperaban su presencia.

Entre las obras exhibidas se encuentran: Herida de bala autoinfligida en la casa (Self-inflicted gunshot wound to the house), una estructura moldeada en silicona transparente y disparada con balas; Sujetavelas para seres queridos (Candle holders for loved ones); Apuntándote, me vi, pero esta vez era demasiado tarde (Aiming at you I saw me but it was too late this time), un panel de yeso de gran tamaño donde se recrea un tiroteo entre ocho personas; Fuera de la caja (Out of the box) y su primera escultura llamada House a go go.

Por su lado, el comunicado oficial de la muestra detalla sobre la obra de Nick Cave: “Responde a figuritas de cerámica vidriada que representan la vida del diablo en 17 estaciones, desde la inocencia hasta la confrontación con nuestra mortalidad, pasando por la experiencia”. Titulada El diablo: a life, consiste en 17 piezas individuales de entre 15 y 50 centímetros de altura, cada una de ellas hecha a mano, pintada y esmaltada por el músico en Inglaterra, entre 2020 y 2022.