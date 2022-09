Isabelle Fuhrman vuelve al rol que la hizo famosa

En La huérfana: el origen, que llega este jueves a los cines, Isabelle Fuhrman vuelve a interpretar a Esther, esta vez en una precuela. Por acá cuenta detalles de este personaje que tantas satisfacciones le ha dado.

—¿Cómo cambió tu vida de niña el papel en la película original?

—Sentí que tuve mucha suerte porque creamos un look tan icónico para Esther que, aunque me parecía a ella, no creo que la mayoría de la gente me reconociera de inmediato. Cuando estaba en la escuela y se estrenaba la película, recuerdo a un niño de mi grado que se me acercó con un vaso de La huérfana, una máscara y una camiseta porque estaban anunciando la película en el Jumbotron en el juego de los Lakers y repartiendo todo ese merchandising. ¡Estaba completamente sorprendido porque no tenía idea! Luego, los carteles comenzaron a aparecer por todo Los Ángeles y mi cara estaba pegada por todas partes. Pero me sentí muy afortunada de poder seguir siendo yo misma, ser una niña, crecer de una manera seminormal y cometer errores de la forma en que hacés cuando eres un estúpido y adolescente. Al mismo tiempo, fue una excelente introducción a la actuación y la realización de películas porque Vera Farmiga y Peter Sarsgaard son dos de mis actores favoritos hasta el día de hoy y también son excelentes seres humanos. Entonces, tener mi primera experiencia en el set con ellos, realmente me enseñó mucho sobre lo que significa no solo ser un gran actor, sino también un buen ser humano. Este negocio puede tener tantos altibajos: un minuto estás en el costado de un edificio y al día siguiente estás tomando un examen de matemáticas en la escuela, así que tanto Vera como Peter me apoyaron mucho a lo largo de mi vida. Toda la carrera.

—¿Qué tenía este personaje que te encantó interpretar la primera vez y qué hizo que quisieras volver a encarnarla en esta precuela?

—La primera vez, cuando audicioné originalmente para el papel, fue mi primera película. Me enamoré del deseo de Esther de encontrar el amor. Tal vez no lo estaba haciendo de la manera correcta, pero cuando era más joven, siento que realmente me conecté con eso y así fue como me aferré a ella como personaje. Lo que fue realmente divertido para mí en La huérfana: el origen fue volver a visitar a Esther desde una perspectiva diferente. Nuestro director, William Brent Bell, y yo hablamos mucho desde el principio sobre cómo realmente queríamos asegurarnos de capturar algo de amor por Esther. Queríamos que la audiencia encontrara lugares para apoyarla, porque se convirtió en un personaje muy querido después de que salió la película original. Así que fue muy divertido jugar con ese lado de Esther en el que pudimos encontrar maneras de agradar a la gente. También nos divertimos mucho encontrando pequeños detalles de la película anterior que pudiéramos poner en esta y pensando cómo podríamos hacerla más humana esta vez.