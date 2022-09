DJ Mami: “La fusión me hace a mí como persona”

Alejandra Pérez, mejor conocida como DJ Mami, ha puesto a bailar las pistas y es la DJ y creadora del mítico Club del Sodeado. Con ella hablamos para saber más de su trabajo.

—¿Cómo estás tras poder participar del Pride 2022 y la exposición?

—Feliz, porque la exposición es la consecuencia de poder hacer lo que te gusta, pero lo interno es mucho más hermoso, conectar con gente nueva, y me siento muy agradecida.

—¿Cuándo supiste que el arte y la música eran lo tuyo?

—Desde siempre, muy chiquita, el arte empezó desde el dibujo y la música a los 10 años, era una melómana, y le pedí a mi viejo que me regalara un CD de Los Redondos. Tenía un compañero más grande que me prestaba casetes, y me dio uno de Prodigy, y me hice muy fanática, o casetes de Marilyn Manson, así que el dibujo y la música me atravesaron desde muy chiquita, obvio que ahora la música es mi oficio, es mi sueño, pero siempre va vinculada a otras ramas del arte también.

—Mencionás a Prodigy, Manson, ¿cómo fusionás todo en tus sonidos?

—La fusión me hace a mí como persona, así que no logro distinguir, qué tengo de ricotera o de Prodigy, como DJ Mami comparto eso, porque la fusión soy yo.