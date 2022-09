Barbie Di Rocco: “Me proyectaba estar algún día en Sex”

Sex, de José María Muscari, no deja de sorprender e innovar mes a mes incorporando nuevos talentos a su propuesta. La escritora y activista trans Barbie Di Rocco se sumó al show y habló con diario Hoy sobre su incorporación.

—¿Cómo fue sumarte a la experiencia de Sex?

—Fui hace tiempo a verla y me proyectaba estar ahí algún día, fue una obra que me encantó, conocí al tiempo a Muscari por Incorrectas, donde yo estaba, me invitó a verla de nuevo, después a participar de un proyecto que no se pudo hacer por la pandemia, pero me gustó que él me tuviera en cuenta. Al tiempo me fui de viaje y surgió el llamado y me vine, no lo dudé, porque era algo que quería hacer.

—¿Ayudó a tomar la decisión que lo hayas visto antes?

—Sí, porque además que podamos formar parte del proyecto las trans, que tienen mucho que ver con el disfrute y el deseo, del que somos parte, más que nada ligado a una historia de prostitución, en donde en cada esquina hay una chica trans, siempre, en cada pueblo, en cada zona roja, y eso significa que si hay oferta. Hay demanda, porque si no de la boca para afuera se dice que las chicas trans a nadie le gustan, ningún hombre lo asume, o lo habla abiertamente, entonces no se explica cómo una trans en una noche atiende a 20 clientes, hay una contradicción.

—¿Sentís más responsabilidad o presión por tu lugar en la sociedad?

—Los lugares me los fui ganando, como lo de los libros, que fue una iniciativa personal, bancando todo, siempre fue así, y hoy en día en la exposición entiendo que muchos están mirando mi camino. Creo que hoy todo lo cosechado son tantos años de trabajo, para que se escuche mi voz, mi vivencias, y que entiendan que hoy soy una chica Sex por una larga lucha.