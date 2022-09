Carolina Mânica: “Es importante que los personajes que acepto sean muy diferentes”

HBO Max estrena el próximo domingo El valle olvidado, dirigida por Fábio Mendonça y Daniel Lieff, la primera producción brasilera de suspenso inspirada en el clima brumoso de Paranapiacaba, San Pablo. En ella, Carolina Mânica tiene un rol fundamental y con ella hablamos en exclusiva para saber más de este thriller de 10 episodios, donde un grupo de jóvenes se pierde durante un paseo de fin de semana y busca refugio en un pueblo escondido, un lugar maldito en el que quedan atrapados.

Se trata de una creación de Fábio Mendonça y Antônio Tibau, quien además firma el guion junto a Rodrigo Lages, Clara Deák y Hudson Vianna. Rodrigo Meirelles, Paulinho Caruso y André Delão también participan de la realización.

—¿Sensaciones por el estreno simultáneo del proyecto en Brasil, Argentina y otros países?

—Feliz porque todos pueden acceder al contenido.

—¿Cómo llegás al proyecto?

—Estaba en la Argentina por la prensa de Porno para principiantes, me convocaron a un casting y al ­volver a Brasil lo hice y quedé para el papel.

—¿Cómo se llama tu personaje y cómo fue su construcción?

—Se llama Jazmín, es una serie de terror, y es algo nuevo para mí, porque es una mujer brillante, una villana, mala, muy mala, y vive en un tiempo no como el actual, está detenida en el siglo XIX, así que utilizo vestuario de época, pero también camino y me expreso como en esa época. La serie transcurre en el presente, pero en el lugar, que está fuera del tiempo, siguen viviendo en el siglo que te decía. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que estaban explorando y llegan al pueblo, con estas personas muy raras, que miran de una manera diferente, y se comunican de una manera distinta, pero no puedo decir mucho más.

—¿Es tu primera villana?

—Sí, como esta sí, porque al ser una serie de terror es muy mala y es muy fuerte el personaje.

—¿Fue divertido encarnarla?

—Sí, pero me costó mucho, porque el personaje tiene una energía muy negativa, entonces al rodar la serie, en la que estamos trabajando hace dos años, estuve mucho tiempo con el personaje, y es muy oscuro. Al terminar el rodaje quedaba agotada, porque estaba muy concentrada para componerlo y estar muy presente en las escenas. Es un personaje difícil de hacer. Y la reconstrucción de época también, porque por ejemplo tuve que mantener el pelo largo mucho tiempo, o estar encima de mi peso (las mujeres de esa época eran más voluptuosas). En cuestiones de vanidad, no podía arreglarme mucho, porque en esa época no era común, entonces me costó bastante. Empecé el rodaje antes de la pandemia, nos atravesó, y no podía cambiar nada de mi aspecto, conviviendo con él durante mucho tiempo. Al terminar, me corté el pelo muy cortito.

—¿Qué cosas hacías para sacarte la energía tan oscura del personaje?

—Estaba en un hotel, porque la mayoría de las escenas se rodaron en una ciudad histórica de San Pablo, así que me tomaba un baño, muy tranquila, meditaba, hacía yoga, como para conectarme conmigo y no estar tan cargada y liberarme de todo.

—¿Te gusta el género?

—Me encanta, más antes, pero tengo mucho miedo, y siempre lo tengo que ver en el día. Si lo veo a la noche, me muero de miedo, siempre.

—¿Recordás alguna película que te haya asustado?

—Muchas, todo el cine de terror coreano, que después se hicieron remakes en Hollywood, que fueron referencias para construir estos climas. Porque el terror requiere mantener la tensión en el tiempo para que el espectador conecte y sea como una víctima.

—¿Cómo sigue el año de trabajo, además de este estreno?

—Tengo una película que empiezo a rodar en noviembre, me encanta, no puedo hablar mucho por confidencialidad, pero es un personaje muy diferente de todo lo que yo hice, sobre un caso verídico de un crimen, con el feminismo presente. Para mí es importante que los personajes que acepto sean muy diferentes a lo que hice antes, porque es muy común que siempre te llamen para lo mismo, así que estoy buscando siempre personajes distintos para sumarme a un proyecto. Y tengo una película que adapta una obra de teatro de un autor brasilero brillante que se llama Franz Kepler. Es sobre dos mujeres que se enamoran y habla sobre la diversidad.

—Ojalá que puedas hacer algo pronto aquí...

—Para mí el futuro del cine está en la coproducción, porque hay una crisis de proyectos independientes, y juntos podemos impulsar los proyectos con más fuerza. Estoy analizando ir por ahí.