Victoria Birchner: “Tenemos toda la música que se nos ocurra al alcance de un click”

La cantante Victoria Birchner se presenta el domingo 25 de septiembre, a las 20, en el Café Berlín, ubicado en avenida San Martín 6656 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

—¿Cómo fue la experiencia de grabar junto a Lula y Sandra, respectivamente?

—Cada experiencia de música compartida es transformadora y sobre todo si se trata de personas, como ellas, que admiro tanto. Después de compartir la música, las canciones (que se puede decir que es un pedacito de nuestras vidas) asumo que ya no soy la misma, y eso me parece algo maravilloso. Tanto Lula como Sandra, cada una con su identidad, representan mucho más que una voz y determinadas canciones. Son mujeres espejo de muchas otras y para mí eso es de lo más valioso que puede tener una artista, me representa y es donde quiero estar. Por eso estoy tan contenta y agradecida con las dos por haber aceptado cantar juntas.

—¿De qué manera vivís este presente en la música?

—Un disco nacido en pandemia, nuevas canciones compartidas con grandes artistas, haber representado a la música argentina en Suecia, estar preparando nuevo material con músicos excepcionales y tanto más no puedo no vivirlo con mucho entusiasmo, emoción y agradecimiento. Pero tampoco puedo negar mi preocupación por la actualidad como país y como mundo a nivel social, humano, cultural. Me preocupa y me duele la penetración cultural pero es esto mismo lo que refuerza más aún mi compromiso con nuestra música nacional y regional.

—¿Cómo será la elección del repertorio para tu presentación en Buenos Aires?

—En formato banda (piano, guitarra, bajo y percusión) vamos a recrear algunos de los temas más escuchados de mi primer disco Memoria del viento, reversiones del último álbum Que suene a victoria. Sonarán en vivo las recientes canciones publicadas y adelantos de un nuevo material. Un repertorio con una sonoridad diferente a lo que vine haciendo hasta hoy, algunas canciones con cierta melancolía, otras poderosas de lucha y reclamo, las que incomodan y también las que nos divierten, nos llevan de viaje por los diferentes paisajes de nuestro país y nos dan aires de esperanza.

—¿Qué otros materiales estás trabajando?

—Siempre buscando qué decir y cómo ya van apareciendo las canciones que formarán parte del próximo álbum, con autores y compositores de estos tiempos y con los clásicos de nuestro cancionero popular tan necesarios siempre.

—¿Por qué le recomendarías al público que concurra a la función?

—Tenemos toda la música que se nos ocurra al alcance de un click todos los minutos de todos los días, pero la música en vivo es irremplazable. Todo lo que sucede cuando en un mismo espacio físico hay personas haciendo música en vivo y personas escuchándola y, a la vez, siendo parte de cada canción, es único e irremplazable. Yo los invito a que sean parte de este abrazo. Nos vemos el domingo, los voy a estar esperando.