Luis Machín detalla su conmovedor protagónico en Siete perros

Siete perros, de Rodrigo Guerrero, ganadora recientemente del Premio del Público en el 8° Festival Internacional de Cine de las Alturas, llega finalmente a los cines con la historia de Ernesto, encarnado por Luis Machín. Es un hombre que debe luchar por mantenerse junto a los perros del título mientras enfrenta una enfermedad y los embates de la vida. Diario Hoy habló con el actor en Jujuy tras una proyección, a sala llena, de la propuesta.

—Es verdad que no tenías perro y tras rodar esta película y otra también con perros adoptaste, ¿qué fue lo que te llevó a hacerlo?

—En la familia se venía hablando y hay cosas que suelen pasar, como que la que más se resistía era mi mujer y ahora está pegadísima a “Tato”, que es de Carcarañá, y todos; como dice Ernesto, hay algo de los perros que te cambian la vida.

—¿Cómo fue sumergirte en la vida de Ernesto?

—En cuanto a su enfermedad, el padre de la guionista, que hace además de mi hija, es médico y me asesoró sobre las personas que se dializan. Fui a un centro de diálisis, tengo gente cercana que lo hace, les pedí que me contaran cosas. Porque es una película en la que se muestra a Ernesto mucho dentro de la casa. Quería que se vean reacciones y algunas generalidades, como también pequeñas rutinas que tienen que hacer, como el control de glucemia, cuánto líquido pueden tomar y no poder excederse en la cantidad.