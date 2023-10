L-Gante y Wanda, juntos en un video

Que sí, que no, que sí. La relación entre Wanda y el trapero no termina nunca de definirse. Amigos, amigovios, examigos y cuánto más. Lo cierto es que entre medio de nuevos rumores de crisis entre Mauro y Wanda, apareció un nuevo video donde se los ve a Wanda y a L-Gante juntos, compartiendo un divertido momento, con una presunta dedicatoria al futbolista.

“Ya no recuerdo ni su foto, ¿será que se habrá ido con otro? Y si se fue con otro, no me hago historia, todo se borra”, dice el fragmento que subió la expareja de Tamara Báez para promocionar su canción “Se hace la bella”. En el fragmento compartido por la cuenta de X de LAM, se puede ver a L-Gante junto a dos mujeres y seguidamente aparece Wanda durante unos pocos segundos: se agacha, mira la cámara y tira un beso. Luego, se los ve a los cuatro riéndose.

Así las cosas, después de tanto trascendido, queda en evidencia que finalmente la empresaria y conductora y Elián se encontraron durante estos días. ¿Qué dirá Mauro esta vez sobre esta nueva etapa en la relación y sobre este nuevo video? Considerando, sobre todo, que estas insinuaciones y los vaivenes entre Wanda y L-Gante vienen de largo y nunca estuvo del todo claro. Sin dudas, continuará.