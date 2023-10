Norberto Marcos estaría en pareja

Sin lugar a dudas, las últimas semanas no han sido nada fáciles para Norberto Marcos. Ocurre que a poco de conocerse su separación, formalizada en marzo, abril de este año, se conoció lo que es, por lejos, una de las bombas y romances del año: el amor entre Fátima Florez y Javier Milei. De hecho, la pareja viene de tener su presentación pública oficial en televisión en el programa de Mirtha. Además, es conocido que Florez y Marcos están en plena batalla judicial por la cuestión de la división de bienes. Hasta se habla de sumas millonarias.

Pero ahora, parece que por fin le llegó una buena noticia al productor. Y es que, ni más ni menos, estaría iniciando un romance. Las cámaras lo captaron el fin de semana junto a una mujer llamada Vicky, quien sería su nuevo amor. La flamante pareja fue vista en el barrio porteño de Palermo yendo a ver el show de Cristian Fontan y se los notó felices de estar disfrutando de ese momento juntos. Los cronistas indicaron que la flamante pareja se mostró muy acaramelada, y aunque intentó zafar de los flashes, eso no pudo ser y no quedó otra que dejar la inminente relación a la vista de todos.

Hace poco, el productor había manifestado en una nota, respecto a la flamante pareja de Florez y Milei: “Lo único que sé es que nunca la va a amar como yo”. Ahora parece que ese capítulo se cerró y todo hace pensar que de aquí en adelante comienza un nuevo capítulo amoroso.

Además de todo ello, se conoció que las negociaciones por el divorcio entre Florez y Marcos siguen avanzando. La periodista Mercedes Cordero informó durante estos días: “Estamos hablando de propiedades y obviamente de dinero en efectivo, además ya pasó un tiempo prudencial desde que se separaron, lo están haciendo con abogados de por medio… La información que me llegó es que la reunión habría sido en forma armoniosa, no es que hubo discusiones, pero tampoco es algo que ya se resolvió”. Y cerró: “Lo que tenía que ver con lo que quedaba en común, lo que ha quedado de lo ganado en estos años, que es bastante porque Fátima no paraba de llenar y ser récord en todas las temporadas. Hay dos propiedades en un mismo edificio en el barrio de Núñez. Además, quiere el piso de Coronel Díaz de más de 200 metros cuadrados con cocheras”. Por lo pronto, pareciera que Marcos conoció el amor después de algunas semanas turbulentas.