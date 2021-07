La Beriso se une a Rocío Quiroz con Amor de la Salada para sumar un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco de versiones. La canción fue escrita por la artista invitada y cuenta una historia de amor y traición. Como siempre, la banda oriunda de Avellaneda le pone su sello de beat rockero y pesado que se entrelaza con letras que reflejan la vida en los barrios.

“Lo que me atrajo de hacer esta versión fue que la canción era muy de barrio. La escuché de casualidad en la tele interpretada por Rocío y me encantó. Automáticamente agarré la guitarra y me puse a tocarla. La fusión entre La Beriso y Rocío dio un resultado realmente muy lindo”, comentó Rolo Sartorio, líder de la banda. Además, este lanzamiento cuenta con un lyric video donde podemos ver el momento de la grabación con Rocío Quiroz. Como si esta novedad fuera poco para los fans, la formación anunció una nueva función en el teatro Gran Rex el domingo 22 de agosto.