La censura a Alejandra Maglietti

En la actualidad, la formoseña Alejandra Maglietti lució una bikini infartante mostrando sus curvas y bailó una canción del artista urbano Don Omar. Tras captar el momento en un video, decidió subirlo a Instagram y luego a Tik Tok donde posee casi 200.000 seguidores. Pero lo estipulado no salió como pensaba ya que esta segunda red social decidió censurar el mentado clip debido a un desnudo cuidado que transcurre durante el desarrollo. Indignada, la abogada y panelista no pudo entender este hecho y remarcó en Instagram que no entendía si en ambas instancia vestía las mismas prendas. ¡Qué momento!