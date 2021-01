“Vencimos nuestras debilidades y hemos creado esta gran fortaleza”

Corrían los años 70 cuando los hermanos de la familia Mejía Avante decidieron fundar una banda de cumbia romántica. Es por ello que los padres decidieron aportar al proyecto empeñando propiedades, como viviendas y automóviles, para adquirir los instrumentos musicales que requirieran. Además, ambos adultos se empelaron en diversos oficios para solventar los gastos cotidianos, pero también para sostener a este grupo en ascenso.



Una vez que comenzaron a tener cierta popularidad, empezaron a realizar shows en fiestas privadas o públicas, reuniones sociales, entre otros. Con un éxito notable, los años transcurrieron y los integrantes de la formación continuaron estables, pero ampliaron e invitaron a otros músicos, conformándose en una súper banda que recorre el universo con los valores intactos. En diálogo con diario Hoy, Elías, Jorge, Alfredo, José Hilario, Cristina y Guadalupe Mejía Avante (más conocidos como Los Ángeles Azules ) se expresaron sobre su historia de vida.

—Hace muchos años, junto a sus familiares, fundaron este proyecto que continúa vigente como un éxito internacional. ¿Qué balance hacen sobre el camino andado en este universo musical?



—Es un trayecto que nosotros no teníamos contemplado y nunca imaginamos que íbamos a incursionar en el arte de la música tropical, hablando de la cumbia en nuestro haber, ya que hoy por hoy hay muchos grupos que tienen cada uno su propia temática; sin embargo Los Ángeles Azules han logrado su propio lugar a nivel internacional, en la mayor parte del mundo saben quiénes somos y que tocamos cumbia romántica, por eso nuestro lema “De Iztapalapa para el mundo”.

—Tras una trayectoria certera construida con esfuerzo y perseverancia, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas vivenciadas?



—Las primeras tienen que ver con uno como persona. Sucede que en los inicios de Los Ángeles Azules no habíamos estudiado música, composición, ni mucho menos pensamos en grabar un disco completo.

En ese entonces esas eran nuestras debilidades y sobre todo tocar en eventos públicos, ya que es muy diferente presentarse en un evento privado como puede ser una fiesta de 15 años o una boda a estar en un evento público donde la cantidad de personas es abismal.

Es por eso que vencimos nuestras debilidades y hemos creado esta gran fortaleza. Gracias a nuestra unión familiar y por mantenernos juntos, estamos ya en estos 40 años de carrera.

—Se volvieron un clásico en la cumbia romántica y su música suena en cualquier hogar o ágape festivo siendo disfrutada por todas las generaciones. ¿Cómo explicarían la vigencia de su arte?



—La perdurabilidad ha sido gracias a que hemos aprendido a manejar el sufrimiento, las alegrías, así como las tristezas y el no haber tenido siempre los recursos necesarios para comprar instrumentos y nunca dejar de estudiar.

En nuestro caso contamos en los momentos difíciles con el apoyo de una familia grande, lo cual nos hizo seguir adelante y no darnos por vencidos; si hubiera sido en solitario hubiera sido muy difícil.

Lo importante es persistir, no renunciar a los deseos de superación y echarle muchas ganas, nunca perder la fe, es por eso que seguimos vigentes y con los pies en la tierra.

—En los hechos, un clásico de este proyecto está dado por la reversión de sus canciones con artistas invitados, ¿cómo viven la experiencia de las interpretaciones en un formato de dueto?



—Ha sido una vivencia bonita, ya que cada artista tiene su propio carácter y su propio sello que impregna al tocar la canción de Los Ángeles Azules, eso hace que sea una experiencia inolvidable, porque cada artista con el que hemos compartido un tema pone algo muy propio, su estilo y sentimiento al cantar, eso hace únicas estas interpretaciones, por esto cada artista tiene su lugar con nosotros, sin importar si es popero, rockero, baladista, etc.

—¿Cuáles son los detalles que pueden vislumbrar sobre las producciones en las que están inmersos?



—Es un material que teníamos contemplado por algún tiempo y afortunadamente se dio la oportunidad de planearlo en octubre de 2018, tuvimos la idea junto con la oficina de realizar un disco con intérpretes latinoamericanos que fuera para el mundo y así lo fue, ya que se difundió a nivel internacional, con 14 temas siendo interpretados en su mayoría por grandes artistas argentinos, un artista chileno y dos compatriotas mexicanos; nos gustaba mucho la idea de que fuera de “Buenos Aires para el mundo” ya que Argentina ha sido uno de los países que siempre nos ha recibido con mucho cariño y nos ha ayudado a mantenernos vigentes bailando nuestra cumbia. Todo esto dio como resultado un álbum con nuestros temas más emblemáticos y que fue presentado en 2020 con mucho éxito.

—¿En qué proyectos a futuro están involucrados?



—Ahorita nos encontramos componiendo, arreglando y revisando temas inéditos, así que esperen pronto noticias nuestras.